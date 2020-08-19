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تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدال الثوب اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدال الثوب اليوم الأربعاء

مكة المكرمة (صدى):
باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، مساء أمس الثلاثاء، تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة اليوم الأربعاء.

وباشر الفريق المعني بالمهمة تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري و وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المقبور القذافي كل ما زاره واحد شحاذ اخذ يتحدث معه عن تقسيم السعوديه والقضاء على الوهابيه . اولا يا اغبياء لا يوجد عندنا ما تسمونه الوهابيه والوهابيه حركه نشأت في المغرب العربي بقيادة عبد الوهاب رستم . أسس عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الحركة الوهابية الإباضية في القرن الثاني هجري تحديدًا في سنة 100 هـ في شمال أفريقيا حيث ألغى الحج وعطّل الشرائع الدينية وحدثت بينه وبين معارضيه من علماء الجزائر المعارضون له ولحركته حروب وتوفى سنة 832 م / 197 هـ ألصق الحاقدين على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب مصطلح الوهابية على دعوته رغم أنه كان من المذهب الحنبلي واستغلوا هذا المصطلح الحقيقي لعبد الوهاب بن رستم ليلقوه على الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي كانت دعوته لتوحيد الله ونبذ الشرك .
ابو عمار
مشكله العماله الاندونيسيه هي رفض وزارة العمل في جاكرتا و شروطها التعسفيه واهم شرط هو اعطاء العامله يوم اجازه تستطيع الخروج من بيت كفيلها الى اي مكان ترغب بزيارته مثل الكويت
ابو عمار
ما جابت جديد المحكمه بالنسبه لابو عدس فهذا فلسطيني مسكين خطفوه واجبروه على تسجيل الفديو الذي نشره بن جدو في قناة الجزيره وابو عدس قتل ولا احد يعرف اين دفن المسكين واما اثبات ان احد قادة حزب الشيطان هو المسؤل عن الحادث فهذا ليس بجديد وخصوصا ان المتهم قد قتل في سوريا والبقيه موجودين مع حزب اللات المجوسي لذلك تم تبرأتهم لان حزب الشيطان يهدد من يمد يده الى احد المجاهدين سنقطعها قبل الاوصول اليه . الكل يعرف ان ابو زميره هو القاتل بأمر من سوريا وايران . والحريري لو فيه خير كان قتل ابو زميره عندما جاء يعزيه في مقتل والده
ابو عمار
بعد السجن ستشاهد الشيبان والاطفال والقمر والنجوم .. خلك بسجنك مرتاح والشيبان بخير .. وفرقاك بالنسبه لهم تراها غنيمه :)
ابو عمار
الاب والابناء جميعهم اغبياء

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