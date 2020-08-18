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تركي آل الشيخ يعلق على أنباء تصالحه مع «الخطيب»: «بتفهموا أزاي»

Time منذ ساعة
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تركي آل الشيخ يعلق على أنباء تصالحه مع «الخطيب»: «بتفهموا أزاي»

طلال الغامدي (صدى):
علق المستشار تركي آل الشيخ على أنباء تصالحه مع إدارة الأهلي ورئيس النادي المصري محمود الخطيب، وعن سعيه للمصالحة.

وأوضح تركي آل الشيخ أن أي شيء يتم تداوله دون أن يصرح هو به يكون غير صحيح.

وقال تركي آل الشيخ تعليقًا على أنباء التصالح مع إدارة الأهلي المصري: "حبايبي ... مساء الخير ... ل التوضيح لم اعرض حاجه ولا عاوز حاجه ... ومفيش حد تاخذو منه كلام عني الا تركي بنفسه ... الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه ... وتعبت وانا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني ... مش حجري اسكت كل واحد ... اذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي ... انا كل الي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في الي بيعمله في حياته".

وتابع: "اتهموني ب احمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب فايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب رمضان ... ربنا يستر على الي جاي ... انا باقول الي جاي لانه واضح ( احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي ) ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم ان كل واحد يركز في نفسه".

واستكمل: "هوا انا طلعت اتكلم من دماغي ؟ منتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها ... ولما بطلع ادافع يتقال عني بحك ! وعاوز ارجع ! ... معرفش انتو بتفسرو الامور ازاي ! عموماً اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا ... اتبسطو".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويلطف بحاله
نجاة محمد
ان شاء الله خير و يكون القائمون علي مستوي المهمة لخدمة الوطن و المواطنين
ابن حزم
يا دافع البلاء
محمد سبتان
انسوا شي اسمه انتقال السومه للهلال
ابن حزم
يا لطيف

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