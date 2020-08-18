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“الحريري” : “حزب الله ” يدرك أن جريمة اغتيال والدي تقع عليه

Time منذ ساعة
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“الحريري” : “حزب الله ” يدرك أن جريمة اغتيال والدي تقع عليه

بيروت (صدى):
كشف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان “أنشِئت على أساس عدم إدانة كيانات ودول”.

وأوضح " الحريري " لقناة " الحدث " سبب عدم إدانتها لحزب الله أو لسوريا بجريمة اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005 في بيروت.

وقال الحريري إن المحكمة استعرضت الجو السياسي الذي سبق الاغتيال لجهة تحريض النظام السوري على رفيق الحريري”.

وأكد أن المحكمة أشارت إلى أن قرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع قيادات المعارضة اللبنانية في فندق البريستول، والذي شارك فيه رفيق الحريري، حيث طالب بوقف التدخل السوري في لبنان.

وتابع أن اغتيال رفيق الحريري “كان قراراً سياسياً لتغيير وجه لبنان”، مشيرا إلى أن “حزب الله يدرك أن جريمة اغتيال رفيق الحريري تقع عليه”.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويلطف بحاله
نجاة محمد
ان شاء الله خير و يكون القائمون علي مستوي المهمة لخدمة الوطن و المواطنين
ابن حزم
يا دافع البلاء
محمد سبتان
انسوا شي اسمه انتقال السومه للهلال
ابن حزم
يا لطيف

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