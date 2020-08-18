ضاحي خلفان : حزن شديد في الأوساط القطرية على سقوط مشروع اردوغان الاخوان

وكالات (صدى):
أعلن الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبى ، عن وجود حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية .
وقال خلفان فى تغريدة له على تويتر " حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية على سقوط مشروع اردوغان قطر الاخوان. " .
وأضاف : دخول اسرائيل في الدول العربية من البوابات الرسمية خير لها من محاولة دخولها عن طريق نوافذ قطر وتركيا وعناصرهما الارهابية
وتابع : لم اعلم بالاتفاقية الا قبل الاعلان عنها بساعة، لكن كنت ارى ان التقارب مع اسرائيل يخدم امن المنطقة وعربا ويهودا ويقلص فجوة اختلاف الآراء بين جميع الاطراف.
ويذكر أن الإمارات تواصلت مع إسرائيل، الخميس الماضي، لاتفاق تاريخي مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.