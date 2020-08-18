الأعداد السابقة للصحيفة

اعتماد مؤشر لقياس التستر التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي(فيديو)

Time منذ 41 دقيقة
Views 1561
اعتماد مؤشر لقياس التستر التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي(فيديو)

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن المملكة ستعتمد مؤشرات لقياس حالات الاشتباه بالتستر التجاري.

وقال خلال حديث لقناة السعودية، أن هذا المؤشر سيكون ربع سنوي وفق البيانات الواردة من الجهات إلى هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يشير إلى الاعتماد على التقنية المتطورة في مكافحة التستر التجاري.

وأشار الحسين إلى تعاون واضح بين وزارات التجارة والداخلية والشؤون البلدية والقروية والاستثمار، بالإضافة إلى مؤسسة النقد والهيئة العامة للزكاة والدخل وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف : ستقوم الهيئة ببناء مؤشر لقياس التستر التجاري، ومن ثم سيتم وضع هذا المؤشر تحت مراقبة الجهات المختصة، مؤكدًا أن المواطن هو أحد الأطراف المهمة في إنجاح جهود مكافحة التستر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
دلهوم الهويش
زعلتهم يا كارينو ليه تعلم باسرار انتصارات النصر وتذكر انك كنت ندربهم والتحكيم كان يدفكم ايام دلهوم وبلنتيات الواير لس.
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..
اللهم انا مغلوبون فانتصر
والله من زين المصدر والي ناقله ... يعني الاليفه اطعم

أخر الأخبار

مدني مكة المكرمة يحذّر من تقلبات جويه خلال الأيام القادمة
مدني مكة المكرمة يحذّر من تقلبات جويه خلال الأيام القادمة
Time منذ دقيقة Views 1024
ضاحي خلفان : حزن شديد في الأوساط القطرية على سقوط مشروع اردوغان الاخوان
ضاحي خلفان : حزن شديد في الأوساط القطرية على سقوط مشروع اردوغان الاخوان
Time منذ 3 دقائق Views 1121
جماهير الاتحاد ينقذون النادي بحملة تبرعات
جماهير الاتحاد ينقذون النادي بحملة تبرعات
Time منذ 10 دقائق Views 1323
«الصحة» توضح الحالات المصابة بـ «كورونا» التي تستدعي العزل المنزلي
«الصحة» توضح الحالات المصابة بـ «كورونا» التي تستدعي العزل المنزلي
Time منذ 15 دقيقة Views 1448
استقالة الأمير منصور بن مشعل من الأشراف على الكرة بـ«الأهلي»
استقالة الأمير منصور بن مشعل من الأشراف على الكرة بـ«الأهلي»
Time منذ 25 دقيقة Views 1690
اعتماد مؤشر لقياس التستر التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي(فيديو)
اعتماد مؤشر لقياس التستر التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي(فيديو)
Time منذ 41 دقيقة Views 1561
أول تعليق من طارق العريان على علاقته بعشرينية: «أعيش قصة حب»
أول تعليق من طارق العريان على علاقته بعشرينية: «أعيش قصة حب»
Time منذ 43 دقيقة Views 1346
تركي آل الشيخ : المملكة لم يسئ أحد لها إلا وانتهى نهاية سيئة
تركي آل الشيخ : المملكة لم يسئ أحد لها إلا وانتهى نهاية سيئة
Time منذ ساعة Views 1918
الهلال يواصل استعداده للأهلي
الهلال يواصل استعداده للأهلي
Time منذ ساعة Views 1491
الكشف عن موعد إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن
الكشف عن موعد إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن
Time منذ ساعة Views 1817
x