جماهير الاتحاد ينقذون النادي بحملة تبرعات

طلال الغامدي (صدى):
قام جمهور نادي الاتحاد بتدشين حملة تبرعات كبرى؛ لإنقاذه من محنته المالية، التي تُهدد النادي بشكل واضح تزامنًا مع اقترابه من الهبوط في الدوري، حال عدم دفع القيمة المتبقية من صفقة انتقال الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، من جريميو.
وكان الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، أمهل النادي مُهلة 45 يومًا، لدفع القيمة المتبقية من صفقة غروهي، إلى صفوفه، والبالغة 1.3 مليون يورو، أي نحو 5.8 مليون ريال سعودي، إلى جانب غرامة 350 ألف ريال، نظراً لتأخير دفع الحصة المالية لجريميو.
وتلقى الاتحاد تهديداً شديد اللهجة من "فيفا"، بأنه حال عدم سداد هذه المبالغ، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة؛ من بينها تهبيط الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري الدرجة الأولى.