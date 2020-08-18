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جماهير الاتحاد ينقذون النادي بحملة تبرعات

Time منذ 10 دقائق
Views 1316
جماهير الاتحاد ينقذون النادي بحملة تبرعات

طلال الغامدي (صدى):
قام جمهور نادي الاتحاد بتدشين حملة تبرعات كبرى؛ لإنقاذه من محنته المالية، التي تُهدد النادي بشكل واضح تزامنًا مع اقترابه من الهبوط في الدوري، حال عدم دفع القيمة المتبقية من صفقة انتقال الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، من جريميو.

وكان الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، أمهل النادي مُهلة 45 يومًا، لدفع القيمة المتبقية من صفقة غروهي، إلى صفوفه، والبالغة 1.3 مليون يورو، أي نحو 5.8 مليون ريال سعودي، إلى جانب غرامة 350 ألف ريال، نظراً لتأخير دفع الحصة المالية لجريميو.

وتلقى الاتحاد تهديداً شديد اللهجة من "فيفا"، بأنه حال عدم سداد هذه المبالغ، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة؛ من بينها تهبيط الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري الدرجة الأولى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
دلهوم الهويش
زعلتهم يا كارينو ليه تعلم باسرار انتصارات النصر وتذكر انك كنت ندربهم والتحكيم كان يدفكم ايام دلهوم وبلنتيات الواير لس.
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..
اللهم انا مغلوبون فانتصر
والله من زين المصدر والي ناقله ... يعني الاليفه اطعم

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