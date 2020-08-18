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5 متهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري ومقتل "العقل المدبر" منذ سنوات

Time منذ 32 دقيقة
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5 متهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري ومقتل "العقل المدبر" منذ سنوات

بيروت (صدى):
أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، العضو في حزب الله الإرهابي سليم جميل عياش، في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الراحل، فيما برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين.

سليم جميل عياش..

وهو المتهم الأول في القضية، ومسؤول عسكري في حزب الله، وهو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك في التنفيذ.

اتهمته المحكمة الدولية، بوضع مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين عمدًا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً.

حسين عنيسي

وهو المتهم الثاني الذي وجهت له المحكمة تهمة المشاركة في عملية الاغتيال باستعمال مواد متفجرة، ورفضت المحكمة طلبًا بتبرئته في مارس 2018.

أسد صبرا ..

وهو المتهم الثالث في القضية، وقد وجهت له المحكمة تهمة التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة والتدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة.

حسن حبيب مرعي..

المتهم الرابع ووجهت له المحكمة تهمة التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري والآخرين عمدً.

مصطفى بدر الدين..

المتهم الأخير وهو "العقل المدبر للجريمة" وقد قتل في سوريا عام 2016، وهو القائد العسكري السابق لحزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه أنه خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
منسم شوفوا لكم بنشري يرقع التناسيم اللي فيه ، ولا مانع من الرقعة الداخليه ..
ابو رياض
عطوه مخطر على الراس حتى يفيق الغبي وعلم الساعه عند الله سبحانه وتعالى
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا
يالقرني والله ما صدق لسانك في الكلام. القات شجرة مضره بهدر المال. وليسا مذهبة العقل. فقل الحمد الله.

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