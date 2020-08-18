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"سابك" تعين بنوكًا لترتيب إصدار سندات دولارية

Time منذ 21 دقيقة
Views 1361
"سابك" تعين بنوكًا لترتيب إصدار سندات دولارية

وكالات (صدى):
قال مصدران، إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية ”سابك”، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، عيّنت بنوكًا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات وحكومات في منطقة الخليج إلى جمع سيولة في ظل ركود.

وقال المصدران المطلعان، إن ”سابك“ كلفت بنوكًا منها:“سيتي“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“بي.إن.بي باريبا“ لترتيب العملية، وأضاف أحدهما، أن حجم العملية سيتجاوز على الأرجح المليار دولار.

ولم ترد ”سابك“، التي أعلنت هذا الشهر عن خسارة فصلية ثالثة على التوالي، حتى الآن على طلب للتعقيب، وامتنع ”بي.إن.بي باريبا“ و“سيتي“ و“إتش.إس.بي.سي“ عن التعقيب.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
منسم شوفوا لكم بنشري يرقع التناسيم اللي فيه ، ولا مانع من الرقعة الداخليه ..
ابو رياض
عطوه مخطر على الراس حتى يفيق الغبي وعلم الساعه عند الله سبحانه وتعالى
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا
يالقرني والله ما صدق لسانك في الكلام. القات شجرة مضره بهدر المال. وليسا مذهبة العقل. فقل الحمد الله.

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