"سابك" تعين بنوكًا لترتيب إصدار سندات دولارية

وكالات (صدى):
قال مصدران، إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية ”سابك”، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، عيّنت بنوكًا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات وحكومات في منطقة الخليج إلى جمع سيولة في ظل ركود.
وقال المصدران المطلعان، إن ”سابك“ كلفت بنوكًا منها:“سيتي“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“بي.إن.بي باريبا“ لترتيب العملية، وأضاف أحدهما، أن حجم العملية سيتجاوز على الأرجح المليار دولار.
ولم ترد ”سابك“، التي أعلنت هذا الشهر عن خسارة فصلية ثالثة على التوالي، حتى الآن على طلب للتعقيب، وامتنع ”بي.إن.بي باريبا“ و“سيتي“ و“إتش.إس.بي.سي“ عن التعقيب.