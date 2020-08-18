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هيئة الطيران المدني تعلن عن توفر 14 وظيفة شاغرة

Time منذ 56 دقيقة
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هيئة الطيران المدني تعلن عن توفر 14 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الطيران المدني ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديي.

ولفتت إلى أنها متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مقيم طب الطيران.

– أخصائي كتابة تقارير.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– أخصائي عوائق الطيران.

– أخصائي أنظمة طيران.

– أخصائي أدلة طيران.

– مفتش تصميم إجراءات الطيران.

– أخصائي بيئة.

– محلل أعمال.

– مفتش عمليات طيران.

– أخصائي سلامة.

– أخصائي سلامة المطارات.

– مدير دليل الطيران السعودي.

– أخصائي حوادث ووقائع الطيران.

والتقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
منسم شوفوا لكم بنشري يرقع التناسيم اللي فيه ، ولا مانع من الرقعة الداخليه ..
ابو رياض
عطوه مخطر على الراس حتى يفيق الغبي وعلم الساعه عند الله سبحانه وتعالى
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا
يالقرني والله ما صدق لسانك في الكلام. القات شجرة مضره بهدر المال. وليسا مذهبة العقل. فقل الحمد الله.

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