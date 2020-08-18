بالفيديو.. اللحظات الأخيرة في حياة رفيق الحريري

بيروت (صدى):
بالتزامن مع إدانة المحكمة الدولية لعضو حزب الله سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، سلّط مقطع فيديو الضوء على يوم الحادثة وكيف تتابعت الأحداث حتى لحظة الاغتيال.
وبدأ يوم 14 فبراير عام 2005، باجتماعات ولقاءات للحريري مع المقربين منه في الثامنة والنصف صباحًا، ليتوجه بعدها من قصره إلى مجلس النواب للمشاركة في أحد جلساته، وعند الساعة الحادية عشر وأربعين دقيقة غادر الحريري المجلس إلى المقهى المقابل له والذي كان يتردد عليه دائمًا برفقة باسيل فليحان.
وأمضى بعض الوقت قبل أن يُغادر إلى قصره مرة أخرى، وفي الثانية عشر وخمسين دقيقة، اختار موكب الحريري الطريق البحري للعودة؛ فيما اخترق منفذي عملية الاغتيال نظام التشويش الإلكتروني عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بالموكب ومركبته تحديدًا.
كانت شاحنة محملة بالمتفجرات بحوالي 2500 كيلو جرام من مادة الـ التي إن تي في، تنتظر مركبة "الحريري" قرب فندق سان جورج، ووراء الشاحنة 5 شبكات اتصال حامت حول "الحريري" وتحركاته وراقبته 4 أشهر.
وهز الانفجار العاصمة بيروت في الثانية عشر و55 دقيقة، وخلّف حفرة عمقها 7 أمتار وقطرها 18 مترًا.
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