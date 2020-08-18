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الكلباني يثير الجدل بتصريح عن نكاح الزوجات في الجنة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1782
الكلباني يثير الجدل بتصريح عن نكاح الزوجات في الجنة

عادل الحربي (صدى):
كتب الداعية عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على " تويتر " تضمنت : “إن أزواج أهل الجنة ليغنِين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطُ.. الحديث”.

وأضاف أن هناك في الجنة “لا عمل، لا شقاء، لا جوع، لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة”.

ورد أحد المتابعين على الكلباني قائلا: “هناك لا غناء ولا معازف كما تفضلت يا عادل”، وقال آخر: “يقال إن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك هذه تثبت حرمة الغناء .. ولا وش رايك”.

وتفاعل الداعية معه قائلا: “نكاح الزوجات حلال في الدنيا.. وش رايك؟”، مضيفا: “أنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء.. التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا كأنها قضية المسجد الأقصى”.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب
الشرقيه
الله يرحم عبد العزيز النمش فيها شبة من النمش
نجاة محمد
ايش تحرجئة دا حتي ما يدري عنها و هي بتقلد زوجنة دينا عندما نشرت صورتها بالبكيني مع ابوها
نجاة محمد
الحمد لله و ماشاء الله و ربنا يثيت الإيمان في قلبك
المطنوخ
احسن خبر

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