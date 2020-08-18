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شرط واحد يحسم صفقة انتقال كاليب إيكوبان للهلال

Time منذ ساعة
Views 1800
شرط واحد يحسم صفقة انتقال كاليب إيكوبان للهلال

طلال الغامدي (صدى):
أعرب مهاجم نادي طرابزون سبور عن استعداده للانتقال إلى صفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي.

وقال النادي التركي إنه لا يمانع انتقال اللاعب ولكن بشرط واحد وهو الحصول على 7 ملايين يورو.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب
الشرقيه
الله يرحم عبد العزيز النمش فيها شبة من النمش
نجاة محمد
ايش تحرجئة دا حتي ما يدري عنها و هي بتقلد زوجنة دينا عندما نشرت صورتها بالبكيني مع ابوها
نجاة محمد
الحمد لله و ماشاء الله و ربنا يثيت الإيمان في قلبك
المطنوخ
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