فلكية جدة : سهيل ثاني ألمع نجم ويمكن رصده بالعين المجردة الاثنين المقبل

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن نجم سهيل يعد من ألمع النجوم، وشروقه بالأفق الجنوبي فجراً يشير إلى بداية العد التنازلي لفصل الصيف.
وأضاف أنه يمكن رصد النجم بالعين المجردة يوم الاثنين المقبل في جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها.
ونوه بوجود علامات على ظهور النجم، ومنها أجواء باردة في آخر الليل، والنهار يقصر تدريجيا، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية مع بداية فصل الصيف.
وأكد أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس، وإنما هو مجرد علامة فقط ويتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي.