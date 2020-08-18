الأعداد السابقة للصحيفة

فلكية جدة : سهيل ثاني ألمع نجم ويمكن رصده بالعين المجردة الاثنين المقبل

Time منذ 58 دقيقة
Views 1364
فلكية جدة : سهيل ثاني ألمع نجم ويمكن رصده بالعين المجردة الاثنين المقبل

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن نجم سهيل يعد من ألمع النجوم، وشروقه بالأفق الجنوبي فجراً يشير إلى بداية العد التنازلي لفصل الصيف.

وأضاف أنه يمكن رصد النجم بالعين المجردة يوم الاثنين المقبل في جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها.

ونوه بوجود علامات على ظهور النجم، ومنها أجواء باردة في آخر الليل، والنهار يقصر تدريجيا، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية مع بداية فصل الصيف.

وأكد أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس، وإنما هو مجرد علامة فقط ويتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب
الشرقيه
الله يرحم عبد العزيز النمش فيها شبة من النمش
نجاة محمد
ايش تحرجئة دا حتي ما يدري عنها و هي بتقلد زوجنة دينا عندما نشرت صورتها بالبكيني مع ابوها
نجاة محمد
الحمد لله و ماشاء الله و ربنا يثيت الإيمان في قلبك
المطنوخ
احسن خبر

أخر الأخبار

سيناريو إقالة ميدو من تدريب الوحدة يتكرر مع كارينيو .. والنصر "عامل مشترك" !!
سيناريو إقالة ميدو من تدريب الوحدة يتكرر مع كارينيو .. والنصر "عامل مشترك" !!
Time منذ 5 دقائق Views 1168
مروة محمد وسنة 2020 وغسيل الاموال
مروة محمد وسنة 2020 وغسيل الاموال
Time منذ 15 دقيقة Views 189
من الماضي .. مناوشات بين احمد الشمراني وعدنان جستنيه على موضوع لقب نادي القرن
من الماضي .. مناوشات بين احمد الشمراني وعدنان جستنيه على موضوع لقب نادي القرن
Time منذ 16 دقيقة Views 178
تخلص من رائحة سيارتك الكريهة في فصل الصيف بطرق بسيطة
تخلص من رائحة سيارتك الكريهة في فصل الصيف بطرق بسيطة
Time منذ 18 دقيقة Views 1157
فيفي عبده تطل على جمهورها بإطلالة جريئة
فيفي عبده تطل على جمهورها بإطلالة جريئة
Time منذ 19 دقيقة Views 1167
الكلباني يثير الجدل بتصريح عن نكاح الزوجات في الجنة
الكلباني يثير الجدل بتصريح عن نكاح الزوجات في الجنة
Time منذ 27 دقيقة Views 1776
انقلاب في مالي وأنباء عن اعتقال رئيس الجمهورية
انقلاب في مالي وأنباء عن اعتقال رئيس الجمهورية
Time منذ 34 دقيقة Views 1506
السومة والعويس يعودان لتدريبات الأهلي الجماعية قبل مواجهة الهلال
السومة والعويس يعودان لتدريبات الأهلي الجماعية قبل مواجهة الهلال
Time منذ 44 دقيقة Views 1538
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 55 دقيقة Views 378
انتبه تطيح عليهم
انتبه تطيح عليهم
Time منذ 56 دقيقة Views 289
x