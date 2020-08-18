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تعديلات جديدة على مواعيد البطولات القارية

Time منذ ساعة
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تعديلات جديدة على مواعيد البطولات القارية

نواف السالم (صدى):
أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلات جديدة على موعد البطولات القارية، بالإضافة إلى جدولة بعض المباريات الدولية بطريقة مغايرة، جراء أزمة فيروس كورونا.

وقال الموقع الرسمي لـ «فيفا»، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون هناك استبدال لفترة المباريات الدولية التي كان مقرراً لها من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2020، بفترة أخرى من 24 يناير حتى 1 فبراير 2022، باستثناء مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفيما يخص كأس أمم أفريقيا للرجال ، قال الاتحاد إنه ستقام بشكل مبدئي في يناير 2022، بالإضافة إلى لعب بطولة الكونكاكاف خلال صيف 2021 بعد موافقة الاتحادات القارية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب
الشرقيه
الله يرحم عبد العزيز النمش فيها شبة من النمش
نجاة محمد
ايش تحرجئة دا حتي ما يدري عنها و هي بتقلد زوجنة دينا عندما نشرت صورتها بالبكيني مع ابوها
نجاة محمد
الحمد لله و ماشاء الله و ربنا يثيت الإيمان في قلبك
المطنوخ
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