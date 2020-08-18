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بالفيديو .. لقطات رائعة من رحلة أحد هواة الطيران الشراعي فوق جبال عسير

Time منذ 57 دقيقة
Views 1558
بالفيديو .. لقطات رائعة من رحلة أحد هواة الطيران الشراعي فوق جبال عسير

عسير (صدى):
حرص أحد هواة الطيران الشراعي على توثيق لحظات من رحلته فوق جبال ⁧عسير⁩.

ورصد بكاميرته لقطات أظهرت جمال الطبيعية الخلابة لجبال المنطقة، كما ظهر خلالها طريق عقبة الصماء⁩ .

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أحدث التعليقات

علي
لا دخل في التسريبات في التعديلات الوازارية اللي صارت بصراحه خبر مستفز بكل ما تعتنيه الكلمه
محمد
بعض السوالف لبسوها شراع
محمد
كل شي مرتفع بالاخص الاساسية الشرهه علي من ماسك الاقتصاد وتجيه المواد الغذائية ببلاش والكهرب ببلاش ليش قالو وزير وحنا مواطنيين . الهدف ارفع وخل بناتك يبيعون ويوفرون لك والشباب لحد يوظفهم
ابو سلطان
كل ماتظهر اكثر تسمج اكثر .. ياهوه ياعالم هذا وأشكالة من المشاهير لايوجد اي شي يقدمونة للمتابع . هذولا هم حثالة المجتمع ...كنا نسمع بهم قبل كم سنة واليوم نشوفهم بأم اعيننا وها واحد منهم...
محمد
كرتون لا يغرك الديكور . سنة وبتشوف البلاوي خرابات بالهبل

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