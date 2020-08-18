الأعداد السابقة للصحيفة

تبرئة "أبو عدس" تفضح تزوير الجزيرة لتوريط المملكة في قضية اغتيال الحريري (فيديو)

Time منذ 44 دقيقة
Views 1768
تبرئة "أبو عدس" تفضح تزوير الجزيرة لتوريط المملكة في قضية اغتيال الحريري (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
بعد مرور 15 عامًا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، ثبت تزوير قناة الجزيرة القطرية للحادثة لاتهام المملكة فيها وإبعاد التهمة عن جماعة حزب الله.

ونشرت قناة الجزيرة القطرية بعد اغتيال "الحريري" في فبراير 2005، شريط فيديو مزيف لجماعة تُطلق على نفسها "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" وتعلن مسؤوليتها عن الانفجار، وشريط آخر لرجل ملتحي يدعى أحمد أبو عدس، ادعى الهجوم.

وأعلنت المحكمة الدولية في لاهاب، خلال جلسة النطق بالحكم في القضية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أدلة تُفيد بضلوع "أبو عدس" في القضية، وكذلك تم إدانة سليم عياش العضو في حزب الله وتبرئة 3 آخرين.

وذكر محللون، أنه يجب مقاضاة قناة الجزيرة وفقًا للدليل الذي أكدته المحكمة الدولية.

واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.

اقرأ أيضًا:

إدانة عضو حزب الله "سليم عياش" بتهمة القتل العمد في جريمة اغتيال الحريري

Time واتساب

أحدث التعليقات

علي
لا دخل في التسريبات في التعديلات الوازارية اللي صارت بصراحه خبر مستفز بكل ما تعتنيه الكلمه
محمد
بعض السوالف لبسوها شراع
محمد
كل شي مرتفع بالاخص الاساسية الشرهه علي من ماسك الاقتصاد وتجيه المواد الغذائية ببلاش والكهرب ببلاش ليش قالو وزير وحنا مواطنيين . الهدف ارفع وخل بناتك يبيعون ويوفرون لك والشباب لحد يوظفهم
ابو سلطان
كل ماتظهر اكثر تسمج اكثر .. ياهوه ياعالم هذا وأشكالة من المشاهير لايوجد اي شي يقدمونة للمتابع . هذولا هم حثالة المجتمع ...كنا نسمع بهم قبل كم سنة واليوم نشوفهم بأم اعيننا وها واحد منهم...
محمد
كرتون لا يغرك الديكور . سنة وبتشوف البلاوي خرابات بالهبل

أخر الأخبار

المملكة تدعو إلى تحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله في قضية اغتيال الحريري
المملكة تدعو إلى تحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله في قضية اغتيال الحريري
Time منذ دقيقة Views 1014
تعديلات جديدة على مواعيد البطولات القارية
تعديلات جديدة على مواعيد البطولات القارية
Time منذ 3 دقائق Views 1105
كويتية زعلانه شوي بسبب اغلاق الصالونات
كويتية زعلانه شوي بسبب اغلاق الصالونات
Time منذ 7 دقائق Views 149
ما سلم من الثور !
ما سلم من الثور !
Time منذ 8 دقائق Views 135
تعليم المنطقة الشرقية يضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد (فيديو)
تعليم المنطقة الشرقية يضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1205
تبرئة "أبو عدس" تفضح تزوير الجزيرة لتوريط المملكة في قضية اغتيال الحريري (فيديو)
تبرئة "أبو عدس" تفضح تزوير الجزيرة لتوريط المملكة في قضية اغتيال الحريري (فيديو)
Time منذ 44 دقيقة Views 1768
صورة لحلا شيحة بدون مكياج ومتابعين يعلقون: "ليتها ما صورت"
صورة لحلا شيحة بدون مكياج ومتابعين يعلقون: "ليتها ما صورت"
Time منذ 47 دقيقة Views 1946
بالفيديو .. لقطات رائعة من رحلة أحد هواة الطيران الشراعي فوق جبال عسير
بالفيديو .. لقطات رائعة من رحلة أحد هواة الطيران الشراعي فوق جبال عسير
Time منذ 57 دقيقة Views 1553
وفاة طبيب في النعيرية إثر إصابته بكورونا
وفاة طبيب في النعيرية إثر إصابته بكورونا
Time منذ ساعة Views 2256
يوتيوبر بريطاني يعلن اعتناقه الإسلام (فيديو)‎
يوتيوبر بريطاني يعلن اعتناقه الإسلام (فيديو)‎
Time منذ ساعة Views 520
x