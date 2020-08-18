تبرئة "أبو عدس" تفضح تزوير الجزيرة لتوريط المملكة في قضية اغتيال الحريري (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
بعد مرور 15 عامًا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، ثبت تزوير قناة الجزيرة القطرية للحادثة لاتهام المملكة فيها وإبعاد التهمة عن جماعة حزب الله.
ونشرت قناة الجزيرة القطرية بعد اغتيال "الحريري" في فبراير 2005، شريط فيديو مزيف لجماعة تُطلق على نفسها "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" وتعلن مسؤوليتها عن الانفجار، وشريط آخر لرجل ملتحي يدعى أحمد أبو عدس، ادعى الهجوم.
وأعلنت المحكمة الدولية في لاهاب، خلال جلسة النطق بالحكم في القضية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أدلة تُفيد بضلوع "أبو عدس" في القضية، وكذلك تم إدانة سليم عياش العضو في حزب الله وتبرئة 3 آخرين.
وذكر محللون، أنه يجب مقاضاة قناة الجزيرة وفقًا للدليل الذي أكدته المحكمة الدولية.
واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.
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