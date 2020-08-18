الأعداد السابقة للصحيفة

موسم عنيزة للتمور يستقبل إنتاج أكثر من 8 ملايين نخلة

Time منذ 11 دقيقة
Views 214
موسم عنيزة للتمور يستقبل إنتاج أكثر من 8 ملايين نخلة
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أحدث التعليقات

ابوبدر
خاب وخاب مسعاه
أحمد
يا محرر ركز الاصابات 1409 والتعافي 4526
الحسام
حبيت ارد للتوضيح للناس وليس شخصنة الرد. بحكم اطلاعي المقرب, نسبة كبيرة من الي رايحين, رايحين وناسة و تعليم لغة. ليس لطلب العلم , لو تشوف اغلب التخصصات الي يدرسونها , نظرية و كلام فاضي.... ادارة , اقتصاد, ادارة بيانات. ولكن بعيدين عن التخصصات الي تشكل ركن الاقتصاد في مجال التقنية و الطب. ثاني شي , لا يعني انها طبيبة سعودية , يعني مب لازم تنفصل مهما كان السبب. مهنة الطب لا تحتمل الكلام الغبي هذا. يوجد شروط و مراقبة دقيقة للاداء. ( انا اعمل في المجال الطبي). حاليا العالم كله طالب كادر طبي و مستحيل تفصل بدون سبب قانوني. لذلك يجب فتح تحقيق عادل بدون دغدغة المشاعر و ربطها بالوطنية..... بنسبة للموضوع الاخير !!!! تصبح على خير ويا لليل ما اطولك.
وسيم ٢٠٠٠
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عباس احمد
مساجد العمال ليس عليها رقابة خاصة فى العزيزية موطن العمل صاروا يصلون نازعين الكمامات عن انوفهم وعلى فرش المسجد وتركوا احضار المصلايات من بيوتهم لذا نرجوا من المسؤولين زيارة المساجد وباستمرار حتى لا يستفحل الداء وينتشر اكثر واكثر .

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