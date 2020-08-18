إيقاف وتغريم حارس الاتفاق ولاعبين من الوحدة والرائد والفتح

نواف السالم (صدى):
قرّرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، إيقاف حارس مرمى فريق الاتفاق ادي رايس مبلوحي مباراتين وتغريمه عشرين ألف ريال.
يأتي ذلك بقيامه بالاعتداء على لاعب من الفريق المنافس؛ وفقًا لتقرير حكم المباراة والتي جمعت بين الاتحاد والاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما قررت اللجنة، إيقاف لاعب الوحدة علي النمر مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف ريال؛ لقيامه باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس خلال مباراة الوحدة والنصر.
وأوقفت اللجنة لاعب الرائد حسين الشويش مباراتين وغرّمته 20 ألف ريال بسبب ارتكابه سلوك مشين تجاه لاعب من الفريق المنافس ما أدى إلى طرده مباشرة من الحكم، خلال مباراة فريقه أمام الوحدة.
وقررت اللجنة أيضًا، إيقاف لاعب الفتح مروان سعدان مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف ريال، بعد قيامته باستخدام اللعب العنيف في مباراة الفريق أمام أبها، بالإضافة إلى إيقاف مسؤول الفريق جوكوزولاف لازيك مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكابه سلوك غير رياضي، خلال نفس المباراة.