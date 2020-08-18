أبرز المعلومات عن وزير الخارجية العماني الجديد بدر البوسعيدي

مسقط (صدى):
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني، ليتم تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية، خلفا ليوسف بن علوي.
ويعد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي من مواليد مايو 1960، في مسقط، حيث تلقى الوزير الجديد تعليمه المبكر في المدارس السعيدة بين العاصمة العمانية وصلالة؛ ليغادر إلى المملكة المتحدة وهو ابن 17 عاما بغرض الدراسة.
والتحق البوسعيدي بمدراس خاصة في إمارة ويلز، قبل أن ينتقل في العام الموالي وتحديدا عام 1978، إلى لندن حيث أمضى ثلاث سنوات، ومن لندن حصل على المعدل الكافي في الثانوية للالتحاق بجامعة أكسفورد العريقة، ومنها حصل على ماجستير في السياسة والفلسفة والاقتصاد عام 1986.
وعاد بدر البوسعيدي إلى مسقط عام 1988 وبعد سنة واحد انضم إلى وزارة الخارجية، وعين سكرتيرا أول، وترقى عام 1990 إلى منصب مستشار، ثم سفير سنة 1996؛ فيما ترأس وزير الخارجية الجديد عام 1997 دائرة مكتب وزير الخارجية، قبل ترقيته سنة 2000 إلى أمين عام وزارة الخارجية.