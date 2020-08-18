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مجلس القضاء الإداري يقر حركة نقل القضاة بين محاكم ديوان المظالم

Time منذ 10 دقائق
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مجلس القضاء الإداري يقر حركة نقل القضاة بين محاكم ديوان المظالم

الرياض (صدى):
عقد مجلس القضاء الإداري اليوم برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، جلسته عن بعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني، وذلك بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ إذ أقر المجلس حركة نقل القضاة المتضمنة نقل (52) قاضياً بين محاكم ديوان المظالم وفق الاحتياج، بالإضافة إلى تكليف عدد (10) قضاة في محاكم الاستئناف الإدارية وفق الاحتياج.

وأضاف الأحيدب أن المجلس أقر تسمية مساعد لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم، وتسمية مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بمحافظة الأحساء، مشيراً إلى أن حركة النقل للقضاة تأتي في إطار اكتساب وتنوع الخبرات، وتطوير المكتسبات المعرفية لدى الكادر القضائي، وتهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي في سبيل تحقيق رسالة قضاء ديوان المظالم ورؤيته وفق ما رسمته خطته الإستراتيجية.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقول فريق الضجيج والسنة الضوئية ازعجونا خمو بس وانطمو واخرسو أخرس الله ألسنتكم
متفرج
اللي يدير قناة 24 الرياضيه المريسل... اللي ماأدري ويش سبب نفوذه حتى الأعلاميين اللي يظهرون معه في الأستوديو خايفين منه ...فهّمونا إيش اللي يحصل ..؟؟
ع. س. ع
نادي الضجيج والسنة الضوئية
A.awad
بألف توفييييييييييق ونجاح ...
ع.ع.ع ش
لا ليش يسحب صاحب قرار الفصل ويحول إلى الجهه القانونيه لمعرفت سبب الفصل وبعد ظهور أسباب الفصل يتخذ بحقه أولا ينقل لأبعد منطقه تكون نائية ويفضل أن تكون من قرئ الجنوب صاحبت الطرق الوعره و بذالك يكون عمله الجديد يبعد عن أقرب مطار بحدود 700 كيلو ليكون عبره لمن يتخذ قرار الفصل لأي شاب وشابه سعوديه قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق اللي مثله هذا ودك تدعي عليه بالسرطان الغامض ليذوق طعم الفصل من الوظيفه والسلام

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