بالفيديو .. الإطاحة بثلاث أشخاص ينتحلون صفة النساء لسرقة مركبات ضحاياهم

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على ثلاث أشخاص انتحلوا صفة النساء من أجل الإيقاع بالضحايا وسرقتهم .
وأوضحت الشرطة أن المتهمين أدعوا أنهم نساء وقاموا بوضع صور وعبارات بايحاءات جنسية لجذب ضحاياهم من الشباب.
وشملت جرائمهم استدراج الضحايا والاستيلاء على مركباتهم وما بحوزتهم من مقتنيات بالقوة، كما يجبرونهم على الإفصاح عن أرقام بطاقاتهم البنكية والسحب منها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، حيث اتضح أنهم في العقد الثاني من العمر، واعترفوا باستيلائهم على مركبات ومبالغ مالية تقدر بنحو 9 آلاف ريال.