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بالفيديو .. الإطاحة بثلاث أشخاص ينتحلون صفة النساء لسرقة مركبات ضحاياهم

Time منذ ساعة
Views 1577
بالفيديو .. الإطاحة بثلاث أشخاص ينتحلون صفة النساء لسرقة مركبات ضحاياهم

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على ثلاث أشخاص انتحلوا صفة النساء من أجل الإيقاع بالضحايا وسرقتهم .

وأوضحت الشرطة أن المتهمين أدعوا أنهم نساء وقاموا بوضع صور وعبارات بايحاءات جنسية لجذب ضحاياهم من الشباب.

وشملت جرائمهم استدراج الضحايا والاستيلاء على مركباتهم وما بحوزتهم من مقتنيات بالقوة، كما يجبرونهم على الإفصاح عن أرقام بطاقاتهم البنكية والسحب منها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، حيث اتضح أنهم في العقد الثاني من العمر، واعترفوا باستيلائهم على مركبات ومبالغ مالية تقدر بنحو 9 آلاف ريال.

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أحدث التعليقات

علي
لا دخل في التسريبات في التعديلات الوازارية اللي صارت بصراحه خبر مستفز بكل ما تعتنيه الكلمه
محمد
بعض السوالف لبسوها شراع
محمد
كل شي مرتفع بالاخص الاساسية الشرهه علي من ماسك الاقتصاد وتجيه المواد الغذائية ببلاش والكهرب ببلاش ليش قالو وزير وحنا مواطنيين . الهدف ارفع وخل بناتك يبيعون ويوفرون لك والشباب لحد يوظفهم
ابو سلطان
كل ماتظهر اكثر تسمج اكثر .. ياهوه ياعالم هذا وأشكالة من المشاهير لايوجد اي شي يقدمونة للمتابع . هذولا هم حثالة المجتمع ...كنا نسمع بهم قبل كم سنة واليوم نشوفهم بأم اعيننا وها واحد منهم...
محمد
كرتون لا يغرك الديكور . سنة وبتشوف البلاوي خرابات بالهبل

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