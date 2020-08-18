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القوات البحرية تستلم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية

Time منذ 35 دقيقة
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القوات البحرية تستلم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية

الرياض (صدى):
استلمت القوات البحرية الملكية السعودية قيادة قوة الواجب المختلطة (150) للمرة الثانية من نظيرتها القوات البحرية الفرنسية التي تقوم بعمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم حيث تغطي البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27 / 11 / 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة عدداً من العمليات، أهمها ضبط (10500) كيلو من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

مما يذكر أن قوة الواجب المختلطة (150) تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها (3.3) ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

يشار إلى أن قوة الواجب المختلطة (150) قوات متعددة الجنسيات, وتشمل الدول المشارِكة أستراليا ، وكندا ، والدانمارك ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وهولندا ، ونيوزيلاندا ، والباكستان ، وإسبانيا ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقول فريق الضجيج والسنة الضوئية ازعجونا خمو بس وانطمو واخرسو أخرس الله ألسنتكم
متفرج
اللي يدير قناة 24 الرياضيه المريسل... اللي ماأدري ويش سبب نفوذه حتى الأعلاميين اللي يظهرون معه في الأستوديو خايفين منه ...فهّمونا إيش اللي يحصل ..؟؟
ع. س. ع
نادي الضجيج والسنة الضوئية
A.awad
بألف توفييييييييييق ونجاح ...
ع.ع.ع ش
لا ليش يسحب صاحب قرار الفصل ويحول إلى الجهه القانونيه لمعرفت سبب الفصل وبعد ظهور أسباب الفصل يتخذ بحقه أولا ينقل لأبعد منطقه تكون نائية ويفضل أن تكون من قرئ الجنوب صاحبت الطرق الوعره و بذالك يكون عمله الجديد يبعد عن أقرب مطار بحدود 700 كيلو ليكون عبره لمن يتخذ قرار الفصل لأي شاب وشابه سعوديه قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق اللي مثله هذا ودك تدعي عليه بالسرطان الغامض ليذوق طعم الفصل من الوظيفه والسلام

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