مبولحي مهدد بالإيقاف والغرامة

طلال الغامدي (صدى):
طالبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إفادة رسمية من حارس مرمى الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، بشأن المشادة التى وقعت بينه وبين لاعبي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو.
وكانت المباراة الأخيرة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد شهدت مشادة كلامية بين حارس الاتفاق وثنائي الاتحاد.
وتوقعت مصادر، وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أن تدرج تصرف مبولحي ضمن السلوك المشين، مضيفة أن ذلك قد يسفر عن إيقافه مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال.
يذكر أن إدارة الاتفاق أعلنت عن تقدمها بشكوى ضد لاعبي الاتحاد بسبب تطاولهما على حارسها مبولحي .