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مبولحي مهدد بالإيقاف والغرامة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1166
مبولحي مهدد بالإيقاف والغرامة

طلال الغامدي (صدى):
طالبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إفادة رسمية من حارس مرمى الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، بشأن المشادة التى وقعت بينه وبين لاعبي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو.

وكانت المباراة الأخيرة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد شهدت مشادة كلامية بين حارس الاتفاق وثنائي الاتحاد.

وتوقعت مصادر، وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أن تدرج تصرف مبولحي ضمن السلوك المشين، مضيفة أن ذلك قد يسفر عن إيقافه مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال.

يذكر أن إدارة الاتفاق أعلنت عن تقدمها بشكوى ضد لاعبي الاتحاد بسبب تطاولهما على حارسها مبولحي .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقول فريق الضجيج والسنة الضوئية ازعجونا خمو بس وانطمو واخرسو أخرس الله ألسنتكم
متفرج
اللي يدير قناة 24 الرياضيه المريسل... اللي ماأدري ويش سبب نفوذه حتى الأعلاميين اللي يظهرون معه في الأستوديو خايفين منه ...فهّمونا إيش اللي يحصل ..؟؟
ع. س. ع
نادي الضجيج والسنة الضوئية
A.awad
بألف توفييييييييييق ونجاح ...
ع.ع.ع ش
لا ليش يسحب صاحب قرار الفصل ويحول إلى الجهه القانونيه لمعرفت سبب الفصل وبعد ظهور أسباب الفصل يتخذ بحقه أولا ينقل لأبعد منطقه تكون نائية ويفضل أن تكون من قرئ الجنوب صاحبت الطرق الوعره و بذالك يكون عمله الجديد يبعد عن أقرب مطار بحدود 700 كيلو ليكون عبره لمن يتخذ قرار الفصل لأي شاب وشابه سعوديه قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق اللي مثله هذا ودك تدعي عليه بالسرطان الغامض ليذوق طعم الفصل من الوظيفه والسلام

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