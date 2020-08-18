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حقيقة التصريحات المنسوبة لسفير المملكة ببيروت حول "محكمة اغتيال الحريري"

Time منذ 28 دقيقة
Views 1469
حقيقة التصريحات المنسوبة لسفير المملكة ببيروت حول "محكمة اغتيال الحريري"

بيروت (صدى):
نفت سفارة المملكة في بيروت اليوم الثلاثاء ما تردد في إحدى الصحف حول تصريحات منسوبة لسفير المملكة في بيروت وليد البخاري عن المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الشهيد رفيق الحريري .

وأكدت سفارة المملكة ان تلك التصريحات مغلوطة وعارية عن الصحة ، وأن الخبر "مفبرك" وغير مهني .

كما أكدت أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني ضد الصحيفة الغير مهنية ،وتؤكد أن السفير البخاري لا يشكك في عدالة المحكمة .

وانطلقت اليوم الثلاثاء جلسة النطق بالحكم في قضية "رفيق الحريري" بالمحكمة الدولية الخاصة وسط ترقب لبناني ودولي للقضية التي غيرت مصير لبنان .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقول فريق الضجيج والسنة الضوئية ازعجونا خمو بس وانطمو واخرسو أخرس الله ألسنتكم
متفرج
اللي يدير قناة 24 الرياضيه المريسل... اللي ماأدري ويش سبب نفوذه حتى الأعلاميين اللي يظهرون معه في الأستوديو خايفين منه ...فهّمونا إيش اللي يحصل ..؟؟
ع. س. ع
نادي الضجيج والسنة الضوئية
A.awad
بألف توفييييييييييق ونجاح ...
ع.ع.ع ش
لا ليش يسحب صاحب قرار الفصل ويحول إلى الجهه القانونيه لمعرفت سبب الفصل وبعد ظهور أسباب الفصل يتخذ بحقه أولا ينقل لأبعد منطقه تكون نائية ويفضل أن تكون من قرئ الجنوب صاحبت الطرق الوعره و بذالك يكون عمله الجديد يبعد عن أقرب مطار بحدود 700 كيلو ليكون عبره لمن يتخذ قرار الفصل لأي شاب وشابه سعوديه قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق اللي مثله هذا ودك تدعي عليه بالسرطان الغامض ليذوق طعم الفصل من الوظيفه والسلام

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