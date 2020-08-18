حقيقة التصريحات المنسوبة لسفير المملكة ببيروت حول "محكمة اغتيال الحريري"

بيروت (صدى):
نفت سفارة المملكة في بيروت اليوم الثلاثاء ما تردد في إحدى الصحف حول تصريحات منسوبة لسفير المملكة في بيروت وليد البخاري عن المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الشهيد رفيق الحريري .
وأكدت سفارة المملكة ان تلك التصريحات مغلوطة وعارية عن الصحة ، وأن الخبر "مفبرك" وغير مهني .
كما أكدت أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني ضد الصحيفة الغير مهنية ،وتؤكد أن السفير البخاري لا يشكك في عدالة المحكمة .
وانطلقت اليوم الثلاثاء جلسة النطق بالحكم في قضية "رفيق الحريري" بالمحكمة الدولية الخاصة وسط ترقب لبناني ودولي للقضية التي غيرت مصير لبنان .
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