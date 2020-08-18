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محكمة اغتيال الحريري: لا أدلة ضد «أبو عدس» وعدد المتورطين في التفجير غير مُحدد

Time منذ 42 دقيقة
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محكمة اغتيال الحريري: لا أدلة ضد «أبو عدس» وعدد المتورطين في التفجير غير مُحدد

بيروت (صدى):
أكدت محكمة اغتيال رفيق الحريري، في جلسة النطق بالحكم اليوم الثلاثاء، أن إعلان المسؤولية عن التفجير في وسائل إعلام كان مزيفاً، موضحة أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأنه لا يوجد أدلة كافية ضد 3 متهمين بالقضية.

وأضافت أن المتهمون الأربعة المرتبطون بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير، مشيرة إلى أنه كان هناك ضغط على شبكتي الاتصالات بعد وقوع الانفجار، وأنه لا يوجد أدلة على أن "أبو عدس" هو من قاد شاحنة التفجير، مشيرة إلى أن قرار اغتيال الحريري تم اتخاذه مطلع شهر فبراير 2005.

من جانبه، قال سعد الحريري إنه " مهما كان الحكم فهو انتصار للعدالة " ، مشيدًا بأداء المحكمة الدولية التي أثبتت أنها غير مسيسة أو موظفة لخدمة مصالح معينة.

وأضاف : " المطلوب ممن يحمي القتلة تسليمهم للمحكمة، وأن الجهة التي تحميهم تتحمل مسؤولية سياسية ووطنية على الجميع " ، مؤكدًا أنه يجب التعاون لتجاوز هذه القضية .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقول فريق الضجيج والسنة الضوئية ازعجونا خمو بس وانطمو واخرسو أخرس الله ألسنتكم
متفرج
اللي يدير قناة 24 الرياضيه المريسل... اللي ماأدري ويش سبب نفوذه حتى الأعلاميين اللي يظهرون معه في الأستوديو خايفين منه ...فهّمونا إيش اللي يحصل ..؟؟
ع. س. ع
نادي الضجيج والسنة الضوئية
A.awad
بألف توفييييييييييق ونجاح ...
ع.ع.ع ش
لا ليش يسحب صاحب قرار الفصل ويحول إلى الجهه القانونيه لمعرفت سبب الفصل وبعد ظهور أسباب الفصل يتخذ بحقه أولا ينقل لأبعد منطقه تكون نائية ويفضل أن تكون من قرئ الجنوب صاحبت الطرق الوعره و بذالك يكون عمله الجديد يبعد عن أقرب مطار بحدود 700 كيلو ليكون عبره لمن يتخذ قرار الفصل لأي شاب وشابه سعوديه قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق اللي مثله هذا ودك تدعي عليه بالسرطان الغامض ليذوق طعم الفصل من الوظيفه والسلام

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