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«الجمارك» تكشف شروط طلب استرداد الرسوم الجمركية

Time منذ 52 دقيقة
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«الجمارك» تكشف شروط طلب استرداد الرسوم الجمركية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، شروط تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية، في عدد من الحالات.

وأشارت إلى أن شروط استرداد الرسوم عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية إلى خارج المملكة، تتضمن: إعادة تصديرها خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية، أن تتم المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية خلال (6) ستة أشهر من تاريخ إعادة التصدير، أن تكون من إرسالية واحدة وأن لا تستعمل محلية وأن لا تقل قيمة الضرائب المستوفاة عن خمسة آلاف دولار، أن يكون المصدر هو المستورد أو أي شخص آخر متى ثبت لإدارة الجمارك أنه قام بشرائها، إضافة إلى بقية الشروط المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من لائحة نظام الجمارك الموحد.

وبشأن البضائع التي حدث بها خطأ مادي أو أخطاء فنية أو في التقييم، فيجب أن " تقبل المطالبة أو دعوی باسترداد الرسوم الجمركية (بالتقادم) طبقة للمادة (174) من نظام الجمارك الموحد.

كما تشمل طلب استرداد الرسوم الجمركية لبضائع صادر لها قرار إعفاء صناعي، أن يكون رقم المستورد الموحد في البيان الجمركي مطابق لرقم المستورد الموحد في قرار الإعفاء، يجب أن تكون وحدة الصنف في البيان والفاتورة مطابقة لوحدة الصنف في قرار الإعفاء، يجب أن تكون مدة سريان قرار الإعفاء في نطاق تاريخ البيان الجمركي ومطابقة وصف البضاعة في البيان مع وصف البضاعة في قرار الإعفاء.

وأكدت أنه يتم طلب الخدمة من خلال بوابة الفسح الموحد عبر الرابط التالي هنــــــا  .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقول فريق الضجيج والسنة الضوئية ازعجونا خمو بس وانطمو واخرسو أخرس الله ألسنتكم
متفرج
اللي يدير قناة 24 الرياضيه المريسل... اللي ماأدري ويش سبب نفوذه حتى الأعلاميين اللي يظهرون معه في الأستوديو خايفين منه ...فهّمونا إيش اللي يحصل ..؟؟
ع. س. ع
نادي الضجيج والسنة الضوئية
A.awad
بألف توفييييييييييق ونجاح ...
ع.ع.ع ش
لا ليش يسحب صاحب قرار الفصل ويحول إلى الجهه القانونيه لمعرفت سبب الفصل وبعد ظهور أسباب الفصل يتخذ بحقه أولا ينقل لأبعد منطقه تكون نائية ويفضل أن تكون من قرئ الجنوب صاحبت الطرق الوعره و بذالك يكون عمله الجديد يبعد عن أقرب مطار بحدود 700 كيلو ليكون عبره لمن يتخذ قرار الفصل لأي شاب وشابه سعوديه قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق اللي مثله هذا ودك تدعي عليه بالسرطان الغامض ليذوق طعم الفصل من الوظيفه والسلام

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