الصحة العالمية: مناعة القطيع ليست الحل المناسب لإنقاذ العالم

وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن "مناعة القطيع" ليست الحل الذي يعتمد عليه لإنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد.
وقال المدير الإقليمى لمنطقة غرب المحيط الهادى بمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إن انتشار الجائحة يقوده بشكل متزايد أشخاص أعمارهم بين العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات ولا يدرك كثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.
وأوضح تاكيشى كاساى فى إفادة عبر الإنترنت، "هذا يزيد من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر ضعفا: كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد والذين يعيشون فى مناطق مكتظة بالسكان ومناطق محرومة".