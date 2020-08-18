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الاتصالات تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول "نظام التعاملات والثقة الرقمية"

Time منذ ساعتين
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الاتصالات تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول "نظام التعاملات والثقة الرقمية"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح مسودة مشروع "نظام التعاملات والثقة الرقمية"، داعية الجميع والأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتهم حول المشروع، ويرفق معها بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة التي تدعم مرئياتهم.

ويهدف "نظام التعاملات والثقة الرقمية" إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى "تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية".

وأوضحت الوزارة أن "النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها"، مؤكدة أنه "يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية".

ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية عبر الرابط (هنا)، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه يوم الخميس 15 / 1 / 1442هـ الموافق 3 / 9 / 2020م، وذلك حسب التعليمات الواردة في الإعلان.

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أحدث التعليقات

abdul
هذا اللي يسمونه مرحلة" أزمة منتصف العمر " عند الرجال ، وغالبا ما يصحبه الزواج الثاني والثالث وال........ الله يكون في عونه .
ابو عمار
الاهمال وراء السرقه
ابو عمار
اذا كان العمود وضع بعد الزفلته لشارع فهذا يعني ان المهندس والمقاول التابع للكهرباء اغبياء بشكل رهيب واما ان كان العمود قد سبق مشروع الطريق فلا فيه مشكله ممكن ازالته
ابو عمار
هذا الكلام يا عون يثير غضب ابو زميره عليك وممكن تكون الضحيه بعد الحريري
ابو عمار
قصو عنقه وعنق الزوجه الخايسه .. استغرب من موافقة العشيق في مشاركة الزوجه في قتل زوجها .. ايش مصلحته وخصوصا انه شبعان من اللعب معها .. بصراحه قمة الغباء ان يضحي بحياته من اجل امراءه فاسده

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