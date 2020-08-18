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شاطىء العقير.. أهم المعالم السياحية بالأحساء
منذ 10 دقائق
153
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أحدث التعليقات
abdul
هذا اللي يسمونه مرحلة" أزمة منتصف العمر " عند الرجال ، وغالبا ما يصحبه الزواج الثاني والثالث وال........ الله يكون في عونه .
ابو عمار
الاهمال وراء السرقه
ابو عمار
اذا كان العمود وضع بعد الزفلته لشارع فهذا يعني ان المهندس والمقاول التابع للكهرباء اغبياء بشكل رهيب واما ان كان العمود قد سبق مشروع الطريق فلا فيه مشكله ممكن ازالته
ابو عمار
هذا الكلام يا عون يثير غضب ابو زميره عليك وممكن تكون الضحيه بعد الحريري
ابو عمار
قصو عنقه وعنق الزوجه الخايسه .. استغرب من موافقة العشيق في مشاركة الزوجه في قتل زوجها .. ايش مصلحته وخصوصا انه شبعان من اللعب معها .. بصراحه قمة الغباء ان يضحي بحياته من اجل امراءه فاسده
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