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3 خطوات للتعامل مع دخول أداة حادة لجسم الإنسان

Time منذ ساعة
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3 خطوات للتعامل مع دخول أداة حادة لجسم الإنسان

الرياض (صدى):
نصحت مدينة الملك عبدالله الطبية المواطنين بكيفية التعامل مع الحالات التي قد يتعرض صاحبها لدخول آداة حادة لجسم الإنسان.

وقالت مدينة الملك عبدالله، بأنه في حال دخول جسم غريب أو أداة حادة بالجسم، ينصح بعدم تحريك المصاب حتى لا يزيد ذلك من تدهور حالته، وضرورة رفع رِجلَيّ المصاب لتجنب الصدمة وضمان وصول الدم للأعضاء الحيوية.

وتابعت بأنه يجب السيطرة على النزيف بلف قطعة قماش حول الجسم الغريب، كما يجب الإسراع بالمصاب للمستشفى بطلب سيارة الإسعاف، وعدم نزع الجسم الغريب حتى لا يزيد النزيف ويشكل خطرا على حالة المصاب.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقول فريق الضجيج والسنة الضوئية ازعجونا خمو بس وانطمو واخرسو أخرس الله ألسنتكم
متفرج
اللي يدير قناة 24 الرياضيه المريسل... اللي ماأدري ويش سبب نفوذه حتى الأعلاميين اللي يظهرون معه في الأستوديو خايفين منه ...فهّمونا إيش اللي يحصل ..؟؟
ع. س. ع
نادي الضجيج والسنة الضوئية
A.awad
بألف توفييييييييييق ونجاح ...
ع.ع.ع ش
لا ليش يسحب صاحب قرار الفصل ويحول إلى الجهه القانونيه لمعرفت سبب الفصل وبعد ظهور أسباب الفصل يتخذ بحقه أولا ينقل لأبعد منطقه تكون نائية ويفضل أن تكون من قرئ الجنوب صاحبت الطرق الوعره و بذالك يكون عمله الجديد يبعد عن أقرب مطار بحدود 700 كيلو ليكون عبره لمن يتخذ قرار الفصل لأي شاب وشابه سعوديه قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق اللي مثله هذا ودك تدعي عليه بالسرطان الغامض ليذوق طعم الفصل من الوظيفه والسلام

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