الرئيس اللبناني يدعو لعدم السخط قبل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

بيروت (صدى):
تترقب لبنان قرار المحكمة الدولية الخاصة في قضية رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري .
وصرح الرئيس اللبناني ميشال عون بضرورة تقبل قرار المحكمة في القضية التي أثرت كثيراً على مسار لبنان حكومة ًوشعباً .
وقال في تصريحات صحفية : جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة .
وأضاف "عون " : مشروعي هو فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والإنتقال من الوضع الحالي إلى الدولة المدنية، آملا في أن يؤدي الضغط الشعبي إلى إقرار المزيد من القوانين الإصلاحية .
وأشار انه لن يسعى لإتفاق سلام مع اسرائيل في ظل وجود اراضي لبنانية محتلة واعتداءات متكررة فضلاً عن اللاجئين الفلسطينين في لبنان .
وانطلقت اليوم الثلاثاء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري التي تم تأجيلها بضعة أيام بسبب انفجار مرفأ بيروت .