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مواعيد بداية وختام الموسم الجديد من الليجا

Time منذ 20 دقيقة
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مواعيد بداية وختام الموسم الجديد من الليجا

وكالات (صدى):
أعلن مجلسا الدرجتين الأولى والثانية لليغا، اليوم الثلاثاء،عن مواعيد بداية ونهاية الموسم الجديد، إذ تنطلق مباريات الدرجة الأولى يوم السبت 13 سبتمبر.

وقرار عدم إقامة مباريات يومي الجمعة والاثنين لا يزال ساريا، لكن يتم التغاضي عنه لأسباب تجارية أو اقتصادية وبالاتفاق بين رابطة الليغا والاتحاد الإسباني.

وتمت الموافقة على مواعيد الموسم الجديد بالإجماع باستثناء امتناع اثنين عن التصويت بواقع نادٍ من الدرجة الأولى ومثله من الدرجة الثانية، حيث ينص على أن الأندية التي شاركت في المسابقات الأوروبية يمكن أن تبدأ بعد هذا التاريخ بقليل.

وسيختتم الموسم في 23 مايو المقبل، أي قبل يورو 2021، أما في الدرجة الثانية، سيكون تاريخ البدء هو نفس تاريخ الدرجة الأولى، وينتهي الموسم بنهاية ملحق الترقي في 30 مايو.

وبهذه الطريقة تنتهي المسابقة للجميع باستثناء أولئك الذين يلعبون نهائي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي المقرر في 26 مايو.

ومن المقرر أن تقام مباريات حتى 23 ديسمبر الأول مع فترة توقف لمدة أسبوع، ويتم استئناف الموسم بعدها في 30 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
خاب وخاب مسعاه
أحمد
يا محرر ركز الاصابات 1409 والتعافي 4526
الحسام
حبيت ارد للتوضيح للناس وليس شخصنة الرد. بحكم اطلاعي المقرب, نسبة كبيرة من الي رايحين, رايحين وناسة و تعليم لغة. ليس لطلب العلم , لو تشوف اغلب التخصصات الي يدرسونها , نظرية و كلام فاضي.... ادارة , اقتصاد, ادارة بيانات. ولكن بعيدين عن التخصصات الي تشكل ركن الاقتصاد في مجال التقنية و الطب. ثاني شي , لا يعني انها طبيبة سعودية , يعني مب لازم تنفصل مهما كان السبب. مهنة الطب لا تحتمل الكلام الغبي هذا. يوجد شروط و مراقبة دقيقة للاداء. ( انا اعمل في المجال الطبي). حاليا العالم كله طالب كادر طبي و مستحيل تفصل بدون سبب قانوني. لذلك يجب فتح تحقيق عادل بدون دغدغة المشاعر و ربطها بالوطنية..... بنسبة للموضوع الاخير !!!! تصبح على خير ويا لليل ما اطولك.
وسيم ٢٠٠٠
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عباس احمد
مساجد العمال ليس عليها رقابة خاصة فى العزيزية موطن العمل صاروا يصلون نازعين الكمامات عن انوفهم وعلى فرش المسجد وتركوا احضار المصلايات من بيوتهم لذا نرجوا من المسؤولين زيارة المساجد وباستمرار حتى لا يستفحل الداء وينتشر اكثر واكثر .

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