مواعيد بداية وختام الموسم الجديد من الليجا

وكالات (صدى):
أعلن مجلسا الدرجتين الأولى والثانية لليغا، اليوم الثلاثاء،عن مواعيد بداية ونهاية الموسم الجديد، إذ تنطلق مباريات الدرجة الأولى يوم السبت 13 سبتمبر.
وقرار عدم إقامة مباريات يومي الجمعة والاثنين لا يزال ساريا، لكن يتم التغاضي عنه لأسباب تجارية أو اقتصادية وبالاتفاق بين رابطة الليغا والاتحاد الإسباني.
وتمت الموافقة على مواعيد الموسم الجديد بالإجماع باستثناء امتناع اثنين عن التصويت بواقع نادٍ من الدرجة الأولى ومثله من الدرجة الثانية، حيث ينص على أن الأندية التي شاركت في المسابقات الأوروبية يمكن أن تبدأ بعد هذا التاريخ بقليل.
وسيختتم الموسم في 23 مايو المقبل، أي قبل يورو 2021، أما في الدرجة الثانية، سيكون تاريخ البدء هو نفس تاريخ الدرجة الأولى، وينتهي الموسم بنهاية ملحق الترقي في 30 مايو.
وبهذه الطريقة تنتهي المسابقة للجميع باستثناء أولئك الذين يلعبون نهائي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي المقرر في 26 مايو.
ومن المقرر أن تقام مباريات حتى 23 ديسمبر الأول مع فترة توقف لمدة أسبوع، ويتم استئناف الموسم بعدها في 30 ديسمبر.