الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء من الغرامات تساعد القطاع الخاص بتحمل تبعات الجائحة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1396
بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء من الغرامات تساعد القطاع الخاص بتحمل تبعات الجائحة

عادل الحربي (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، اليوم الثلاثاء، أنه تساعد مبادرة الإعفاء من الغرامات القطاع الخاص بتحمل تبعات جائحة كورونا.

وأوضح حمود الحربي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية" أنها واحدة من سلسلة المبادرات التي كشفت عنها الهيئة في وقت سابق خلال العام الميلادي الجاري، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي من تداعيات الجائحة.

وتُعفِي المبادرة المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس2020م وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات حتى 30 سبتمبر

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
هذا اللي يسمونه مرحلة" أزمة منتصف العمر " عند الرجال ، وغالبا ما يصحبه الزواج الثاني والثالث وال........ الله يكون في عونه .
ابو عمار
الاهمال وراء السرقه
ابو عمار
اذا كان العمود وضع بعد الزفلته لشارع فهذا يعني ان المهندس والمقاول التابع للكهرباء اغبياء بشكل رهيب واما ان كان العمود قد سبق مشروع الطريق فلا فيه مشكله ممكن ازالته
ابو عمار
هذا الكلام يا عون يثير غضب ابو زميره عليك وممكن تكون الضحيه بعد الحريري
ابو عمار
قصو عنقه وعنق الزوجه الخايسه .. استغرب من موافقة العشيق في مشاركة الزوجه في قتل زوجها .. ايش مصلحته وخصوصا انه شبعان من اللعب معها .. بصراحه قمة الغباء ان يضحي بحياته من اجل امراءه فاسده

أخر الأخبار

3 خطوات للتعامل مع دخول أداة حادة لجسم الإنسان
3 خطوات للتعامل مع دخول أداة حادة لجسم الإنسان
Time منذ 3 دقائق Views 1073
شاطىء العقير.. أهم المعالم السياحية بالأحساء
شاطىء العقير.. أهم المعالم السياحية بالأحساء
Time منذ 10 دقائق Views 143
تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن
تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن
Time منذ 16 دقيقة Views 1254
أمطار رعدية على بعض المناطق بدءً من يوم غد
أمطار رعدية على بعض المناطق بدءً من يوم غد
Time منذ 24 دقيقة Views 1434
الرئيس اللبناني يدعو لعدم السخط قبل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
الرئيس اللبناني يدعو لعدم السخط قبل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
Time منذ 29 دقيقة Views 1389
سيدة تضع خطة شيطانية للتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها
سيدة تضع خطة شيطانية للتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها
Time منذ 34 دقيقة Views 650
الهلال يصعد إلى دوري أبطال آسيا 2021 رسميًا
الهلال يصعد إلى دوري أبطال آسيا 2021 رسميًا
Time منذ 35 دقيقة Views 1839
تخلصي من حب الشباب نهائيا بعشبة سحرية ذات تأثير فعال
تخلصي من حب الشباب نهائيا بعشبة سحرية ذات تأثير فعال
Time منذ 39 دقيقة Views 1176
بالصور.. بلدية العالية تتفاعل مع مقطع فيديو عن عمود كهرباء يتوسط إحدى الطرق
بالصور.. بلدية العالية تتفاعل مع مقطع فيديو عن عمود كهرباء يتوسط إحدى الطرق
Time منذ 42 دقيقة Views 1407
بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء من الغرامات تساعد القطاع الخاص بتحمل تبعات الجائحة
بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء من الغرامات تساعد القطاع الخاص بتحمل تبعات الجائحة
Time منذ 47 دقيقة Views 1396
x