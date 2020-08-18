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تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن

Time منذ 15 دقيقة
Views 1241
تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من تحديد هوية المتورط في حريقي الشاحنات الخاصة بنقل الأعلاف في محافظة حفر الباطن؛ حيث كانت "صدى" قد تناولت الواقعة.

ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا (25) شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و 20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.

وأوضح النقيب محمد الدريهم، أنه أسفرت إجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتورط بذلك وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

abdul
هذا اللي يسمونه مرحلة" أزمة منتصف العمر " عند الرجال ، وغالبا ما يصحبه الزواج الثاني والثالث وال........ الله يكون في عونه .
ابو عمار
الاهمال وراء السرقه
ابو عمار
اذا كان العمود وضع بعد الزفلته لشارع فهذا يعني ان المهندس والمقاول التابع للكهرباء اغبياء بشكل رهيب واما ان كان العمود قد سبق مشروع الطريق فلا فيه مشكله ممكن ازالته
ابو عمار
هذا الكلام يا عون يثير غضب ابو زميره عليك وممكن تكون الضحيه بعد الحريري
ابو عمار
قصو عنقه وعنق الزوجه الخايسه .. استغرب من موافقة العشيق في مشاركة الزوجه في قتل زوجها .. ايش مصلحته وخصوصا انه شبعان من اللعب معها .. بصراحه قمة الغباء ان يضحي بحياته من اجل امراءه فاسده

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