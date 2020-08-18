تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من تحديد هوية المتورط في حريقي الشاحنات الخاصة بنقل الأعلاف في محافظة حفر الباطن؛ حيث كانت "صدى" قد تناولت الواقعة.
ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا (25) شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و 20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.
وأوضح النقيب محمد الدريهم، أنه أسفرت إجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتورط بذلك وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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