علاقات خطرة تكشف "غرام الأفاعي" بين قطر وتركيا واسرائيل

ماجد القزيز (صدى):
كشفت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط إزدواجية قطر وتركيا المثيرة للسخرية في الحكم على اتفاق السلام الإمارات بينما ترتبط كل منهما بعلاقات وطيدة مع اسرائيل .
وأكد الباحث السياسي والمتحدث الرسمي للمنظمة" زيدان القنائي "أن قطر وتركيا من الدول السباقة لعلاقات ظاهرة وخفية مع اسرائيل ، ومنها ما هو رسمي كسفارة اسرائيل في تركيا واتفاقيات التبادل التجاري والتطبيع الكامل والسماح بتدريب الطيران الإسرائيلي في سماء تركيا واللقاءات بين اردوغان ومسؤولين إسرائيلين كـ"شارون ".
ومنها ما هو غير رسمي وهو ما يظهر في مؤامرات مكشوفة على الدول العربية .
وأشار " القنائي " إلى علاقة قطر بإسرائيل مع مقابلة شمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم زيارته لقطر عام 1996 م وتوقيع اتفاقيات عدة منها بورصة الغاز القطرية في تل أبيب .
ولفت إلى ان استمرار تلك العلاقات الخطرة في ظل الحملة الممنهجة حالياً ضد الإمارات والمقصود بها تشويه الدور الإماراتي في محاربة الإرهاب والتصدي للوجود التركي في ليبيا .