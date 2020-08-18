الأعداد السابقة للصحيفة

علاقات خطرة تكشف "غرام الأفاعي" بين قطر وتركيا واسرائيل

Time منذ ساعة
Views 1694
Comment 1
علاقات خطرة تكشف "غرام الأفاعي" بين قطر وتركيا واسرائيل

ماجد القزيز (صدى):
كشفت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط إزدواجية قطر وتركيا المثيرة للسخرية في الحكم على اتفاق السلام الإمارات بينما ترتبط كل منهما بعلاقات وطيدة مع اسرائيل .

وأكد الباحث السياسي والمتحدث الرسمي للمنظمة" زيدان القنائي "أن قطر وتركيا من الدول السباقة لعلاقات ظاهرة وخفية مع اسرائيل ، ومنها ما هو رسمي كسفارة اسرائيل في تركيا واتفاقيات التبادل التجاري والتطبيع الكامل والسماح بتدريب الطيران الإسرائيلي في سماء تركيا واللقاءات بين اردوغان ومسؤولين إسرائيلين كـ"شارون ".

ومنها ما هو غير رسمي وهو ما يظهر في مؤامرات مكشوفة على الدول العربية .

وأشار " القنائي " إلى علاقة قطر بإسرائيل مع مقابلة شمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم زيارته لقطر عام 1996 م وتوقيع اتفاقيات عدة منها بورصة الغاز القطرية في تل أبيب .

ولفت إلى ان استمرار تلك العلاقات الخطرة في ظل الحملة الممنهجة حالياً ضد الإمارات والمقصود بها تشويه الدور الإماراتي في محاربة الإرهاب والتصدي للوجود التركي في ليبيا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
هذا اللي يسمونه مرحلة" أزمة منتصف العمر " عند الرجال ، وغالبا ما يصحبه الزواج الثاني والثالث وال........ الله يكون في عونه .
ابو عمار
الاهمال وراء السرقه
ابو عمار
اذا كان العمود وضع بعد الزفلته لشارع فهذا يعني ان المهندس والمقاول التابع للكهرباء اغبياء بشكل رهيب واما ان كان العمود قد سبق مشروع الطريق فلا فيه مشكله ممكن ازالته
ابو عمار
هذا الكلام يا عون يثير غضب ابو زميره عليك وممكن تكون الضحيه بعد الحريري
ابو عمار
قصو عنقه وعنق الزوجه الخايسه .. استغرب من موافقة العشيق في مشاركة الزوجه في قتل زوجها .. ايش مصلحته وخصوصا انه شبعان من اللعب معها .. بصراحه قمة الغباء ان يضحي بحياته من اجل امراءه فاسده

أخر الأخبار

3 خطوات للتعامل مع دخول أداة حادة لجسم الإنسان
3 خطوات للتعامل مع دخول أداة حادة لجسم الإنسان
Time منذ دقيقتين Views 1061
شاطىء العقير.. أهم المعالم السياحية بالأحساء
شاطىء العقير.. أهم المعالم السياحية بالأحساء
Time منذ 9 دقائق Views 143
تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن
تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن
Time منذ 15 دقيقة Views 1236
أمطار رعدية على بعض المناطق بدءً من يوم غد
أمطار رعدية على بعض المناطق بدءً من يوم غد
Time منذ 24 دقيقة Views 1428
الرئيس اللبناني يدعو لعدم السخط قبل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
الرئيس اللبناني يدعو لعدم السخط قبل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
Time منذ 29 دقيقة Views 1385
سيدة تضع خطة شيطانية للتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها
سيدة تضع خطة شيطانية للتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها
Time منذ 34 دقيقة Views 639
الهلال يصعد إلى دوري أبطال آسيا 2021 رسميًا
الهلال يصعد إلى دوري أبطال آسيا 2021 رسميًا
Time منذ 34 دقيقة Views 1829
تخلصي من حب الشباب نهائيا بعشبة سحرية ذات تأثير فعال
تخلصي من حب الشباب نهائيا بعشبة سحرية ذات تأثير فعال
Time منذ 38 دقيقة Views 1176
بالصور.. بلدية العالية تتفاعل مع مقطع فيديو عن عمود كهرباء يتوسط إحدى الطرق
بالصور.. بلدية العالية تتفاعل مع مقطع فيديو عن عمود كهرباء يتوسط إحدى الطرق
Time منذ 41 دقيقة Views 1406
بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء من الغرامات تساعد القطاع الخاص بتحمل تبعات الجائحة
بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء من الغرامات تساعد القطاع الخاص بتحمل تبعات الجائحة
Time منذ 46 دقيقة Views 1394
x