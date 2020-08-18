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المملكة تستضيف الاجتماع الطارئ لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء بعد غد

Time منذ 19 دقيقة
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المملكة تستضيف الاجتماع الطارئ لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء بعد غد

الرياض (صدى):
تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد غدٍ الخميس، "الاجتماع الطارئ لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء"، الذي يعقد ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20).

ويهدف الاجتماع إلى تطوير بيئة مستدامة للتعاون العالمي في مجال التشريع الغذائي بما يضمن سلامة الأغذية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها الدول في التصدي لفايروس كورونا المستجد، وتحديد العوامل المساعدة التي دعمت الجهود في تخفيف مخاطر الجائحة، للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، وعواقبه على صحة الإنسان، إضافة إلى تأثيره على مجال إنتاج الغذاء.

ويعد الاجتماع الذي سيتم عبر تقنية الاتصال المرئي، فرصة لتبادل الخطط والتوجهات الاستراتيجية لكل جهة رقابية، ومناقشة القضايا ذات التداعيات العالمية، وبحث العوامل المساعدة التي دعمت جهود التخفيف من المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية، وتحديد الثغرات وأوجه القصور التي سيتم تحسينها، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية للأغذية لمعالجة القضايا والأزمات الناشئة.

ويحضر الاجتماع مسؤولون من هيئة مواصفات الغذاء الأسترالية والنيوزيلندية، وهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية، والهيئة الفرنسية للأغذية والبيئة والسلامة المهنية، ووكالة سلامة الأغذية اليابانية، وهيئة الأغذية السنغافورية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب، والمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، ومنظمة الدستور الغذائي (CODEX)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وتجمع السلطات الدولية لسلامة الغذاء - منظمة الصحة العالمية.

وتواصل المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20) هذا العام، العمل مع جميع الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية على الإسهام في إيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بجائحة كورونا من خلال التعاون الدولي ومشاركة التجارب بين الجهات الرقابية.

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أحدث التعليقات

زاير
اعلان المدارس الأهلية تضليل غير صحيح بعد بدء الدراسه سيطلبون أولياء الأمور بالدفع او الفصل .
ابو عمار
اسحبو ابو زميره لانه هو المسؤل الثاني عن الجريمه واما المسؤل الاول فهو بشار نعجه المجوسي واما البقيه فهم مجرد اداه نفذت تعليمات القاده
ابو عبدالعزيز
هذا مدرب يبي يسوي نفسه ذكي يبي ينهي العقد بدون مايتحمل غرامة فسخ العقد وبدون مايعاقب بمنع الاندية السعودية من التعاقد معه، حيث سبق له الهروب من الشباب للنصر ويختلق المشاكل مع كل الأندية بحثا عن الغاء عقده من الوحدة أو من الإتحاد السعودي لذا يجب الا نتباه من هذا المدرب ووكيل اعماله المتذاكين وفرض غرامات مالية عليه إذا ثبت زيف اتهاماته حيث أنه يتهم المنظومة الرياظية كلها بالتواطىء مع نادي النصر وأنه يعلم ذلك أثناء تدريبه للنصر علما أن بعض الأندية السعودية ومنها الهلال دربه زوران وخسر الدوري وبنتائج مذلة ولم يقل هذا الكلام رغم أنهم في دربو في نفس الوقت تقريبا فيجب ايقافه عند حده هو ووكيل أعماله ومنع الأندية السعودية من التعاقد معه بعد انتهاء عقده
نبيل
رضي الله عنه
خبير زمانه
المخطط وراس الاجرام حزب الله وامين الحزب لماذا لايحاسب

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