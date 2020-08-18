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بالفيديو.. تعرف على بئر عثمان بن عفان بالمدينة المنورة أول وقف لسقيا الماء

Time منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. تعرف على بئر عثمان بن عفان بالمدينة المنورة أول وقف لسقيا الماء

المدينة المنورة (صدى):
يعتبر بئر رومة أو بئر عثمان بن عفان "رضي الله عنه " من أهم الأوقاف التاريخية الباقية حتى الآن في المدينة المنورة ، وهو أول وقف لسقيا الماء في الإسلام .

وتعود قصة البئر إلى رجل من مزينة احتفر هذه البئر ثم اشتراها منه رجل يدعى رومة الغفاري فأراد النبي "صلي الله عليه وسلم " شرائها للمسلمين لمائها العذب وشجعهم وقال " من يشتري هذه البئر وتكون له عين في الجنة " فتحمس عثمان بن عفان رضي الله عنه واستبشر واشتراها بـ35 ألف درهم.

وعلى مدار السنوات الماضية تم تطوير البئر واستصلاح الأرض حولها وزرع الثمار بها وجعلها وقف خيري للمسلمين .

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أحدث التعليقات

زاير
اعلان المدارس الأهلية تضليل غير صحيح بعد بدء الدراسه سيطلبون أولياء الأمور بالدفع او الفصل .
ابو عمار
اسحبو ابو زميره لانه هو المسؤل الثاني عن الجريمه واما المسؤل الاول فهو بشار نعجه المجوسي واما البقيه فهم مجرد اداه نفذت تعليمات القاده
ابو عبدالعزيز
هذا مدرب يبي يسوي نفسه ذكي يبي ينهي العقد بدون مايتحمل غرامة فسخ العقد وبدون مايعاقب بمنع الاندية السعودية من التعاقد معه، حيث سبق له الهروب من الشباب للنصر ويختلق المشاكل مع كل الأندية بحثا عن الغاء عقده من الوحدة أو من الإتحاد السعودي لذا يجب الا نتباه من هذا المدرب ووكيل اعماله المتذاكين وفرض غرامات مالية عليه إذا ثبت زيف اتهاماته حيث أنه يتهم المنظومة الرياظية كلها بالتواطىء مع نادي النصر وأنه يعلم ذلك أثناء تدريبه للنصر علما أن بعض الأندية السعودية ومنها الهلال دربه زوران وخسر الدوري وبنتائج مذلة ولم يقل هذا الكلام رغم أنهم في دربو في نفس الوقت تقريبا فيجب ايقافه عند حده هو ووكيل أعماله ومنع الأندية السعودية من التعاقد معه بعد انتهاء عقده
نبيل
رضي الله عنه
خبير زمانه
المخطط وراس الاجرام حزب الله وامين الحزب لماذا لايحاسب

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