‏المحكمة الخاصة بلبنان: اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية

بيروت (صدى):
بدأت جلسات النطق بالحكم بقضية اغتيال رئيس الوزارء الأسبق اللبناني، رفيق الحريري، اليوم الثلاثاء؛ والتي كشفت أن المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري.
وأوضحت المحكمة الخاصة بلبنان، أن اغتيال الحريري باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات، عن طريق انتحاري يقود آلية من نوع {ميتسوبيشي} استهدف الموكب بعدما تمت مراقبة الحريري بشدة.
وقالت المحكمة، أن المتهمين حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، لافتة إلى أن اغتيال الحريري عملية {إرهابية} تم تنفيذها لأهداف سياسية والمتهمون ينتمون لحزب الله، مضيفة: " اعتمدنا على بيانات الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري".