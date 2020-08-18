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إلزام مجمع طبي بدفع 380 ألفاً لطبيب مفصول

Time منذ ساعة
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إلزام مجمع طبي بدفع 380 ألفاً لطبيب مفصول

الرياض (صدى):
أصدرت محكمة عمالية، حكمًا بإلزام مجمع طبي بدفع مبلغ 380 ألف ريال كمستحقات وظيفية لطبيب عقب إنهاء خدماته، فضلًا عن فرض غرامة 200 ألف ريال بسبب التأخر في السداد.

وألزمت المحكمة، المجمع بمنح الطبيب شهادة خبرة عن فترة عمله، وأبلغته بأن الغرامة سيتم تحصيلها وفق الإجراءات المتبعة لتحصيل الأموال العامة للدولة، وذلك بعدما تقدم الطبيب بدعوى ذكر فيها أن منشأة طبية أنهت العلاقة العمالية دون سبب مشروع، ما تسبب له بأضرار.

وكان الطبيب قد كشف عن إيداعات لراتبه بـ 46 ألف ريال شهرياً، وشهادات تعريف سابقة لإثبات عقد العمل مع المنشأة الطبية التي غابت عن الجلسات رغم إبلاغها إلكترونياً.

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أحدث التعليقات

زاير
اعلان المدارس الأهلية تضليل غير صحيح بعد بدء الدراسه سيطلبون أولياء الأمور بالدفع او الفصل .
ابو عمار
اسحبو ابو زميره لانه هو المسؤل الثاني عن الجريمه واما المسؤل الاول فهو بشار نعجه المجوسي واما البقيه فهم مجرد اداه نفذت تعليمات القاده
ابو عبدالعزيز
هذا مدرب يبي يسوي نفسه ذكي يبي ينهي العقد بدون مايتحمل غرامة فسخ العقد وبدون مايعاقب بمنع الاندية السعودية من التعاقد معه، حيث سبق له الهروب من الشباب للنصر ويختلق المشاكل مع كل الأندية بحثا عن الغاء عقده من الوحدة أو من الإتحاد السعودي لذا يجب الا نتباه من هذا المدرب ووكيل اعماله المتذاكين وفرض غرامات مالية عليه إذا ثبت زيف اتهاماته حيث أنه يتهم المنظومة الرياظية كلها بالتواطىء مع نادي النصر وأنه يعلم ذلك أثناء تدريبه للنصر علما أن بعض الأندية السعودية ومنها الهلال دربه زوران وخسر الدوري وبنتائج مذلة ولم يقل هذا الكلام رغم أنهم في دربو في نفس الوقت تقريبا فيجب ايقافه عند حده هو ووكيل أعماله ومنع الأندية السعودية من التعاقد معه بعد انتهاء عقده
نبيل
رضي الله عنه
خبير زمانه
المخطط وراس الاجرام حزب الله وامين الحزب لماذا لايحاسب

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