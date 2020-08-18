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الهلال يصعد إلى دوري أبطال آسيا 2021 رسميًا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1827
الهلال يصعد إلى دوري أبطال آسيا 2021 رسميًا

ماجد محمد (صدى):
تأهل نادي الهلال إلى بطولة دوري أبطال آسيا، موسم 2021، رسميًا، بعدما تصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالوصول إلى النقطة 60؛ حيث حقق فوزًا برباعية على العدالة، في مباراة الجولة 25 من دوري المحترفين، ليتصدر ترتيب المسابقة.

وجاء ذلك بفارق 17 نقطة عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، الأمر الذي يضمن للهلال الحصول على أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2021؛ فيما يحتاج لـ6 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري رسميًا للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال سيواجه الأهلي والفيصلي، في 20 و25 أغسطس الجاري، وفي حالة نجاح الهلال في الفوز بالمباراتين، فإنه سيصبح رسميًا بطلًا لدوري المحترفين "موسم 2019-2020"، دون انتظار نتائج النصر في اللقاءات القادمة.

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أحدث التعليقات

abdul
هذا اللي يسمونه مرحلة" أزمة منتصف العمر " عند الرجال ، وغالبا ما يصحبه الزواج الثاني والثالث وال........ الله يكون في عونه .
ابو عمار
الاهمال وراء السرقه
ابو عمار
اذا كان العمود وضع بعد الزفلته لشارع فهذا يعني ان المهندس والمقاول التابع للكهرباء اغبياء بشكل رهيب واما ان كان العمود قد سبق مشروع الطريق فلا فيه مشكله ممكن ازالته
ابو عمار
هذا الكلام يا عون يثير غضب ابو زميره عليك وممكن تكون الضحيه بعد الحريري
ابو عمار
قصو عنقه وعنق الزوجه الخايسه .. استغرب من موافقة العشيق في مشاركة الزوجه في قتل زوجها .. ايش مصلحته وخصوصا انه شبعان من اللعب معها .. بصراحه قمة الغباء ان يضحي بحياته من اجل امراءه فاسده

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