الهلال يصعد إلى دوري أبطال آسيا 2021 رسميًا

ماجد محمد (صدى):
تأهل نادي الهلال إلى بطولة دوري أبطال آسيا، موسم 2021، رسميًا، بعدما تصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالوصول إلى النقطة 60؛ حيث حقق فوزًا برباعية على العدالة، في مباراة الجولة 25 من دوري المحترفين، ليتصدر ترتيب المسابقة.
وجاء ذلك بفارق 17 نقطة عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، الأمر الذي يضمن للهلال الحصول على أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2021؛ فيما يحتاج لـ6 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري رسميًا للمرة السادسة عشر في تاريخه.
وتجدر الإشارة إلى أن الهلال سيواجه الأهلي والفيصلي، في 20 و25 أغسطس الجاري، وفي حالة نجاح الهلال في الفوز بالمباراتين، فإنه سيصبح رسميًا بطلًا لدوري المحترفين "موسم 2019-2020"، دون انتظار نتائج النصر في اللقاءات القادمة.