ريال سوسيداد يتعاقد مع دافيد سيلفا رسميًا

وكالات (صدى):
تعاقد نادي ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا مع الإسباني دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.
ورحب ريال سوسيداد بانضمام اللاعب إليه؛ حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " يسعدنا الإعلان عن توقيع سيلفا عقدا يدافع بموجبه عن ألوان الفريق حتى 30 يونيو 2022" .
ورحل سيلفا، عن مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الماضي، بعد عشر سنوات حصد خلالها 11 لقبا كبيرا، منها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونال جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مرة واحدة فقط.