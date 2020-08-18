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ريال سوسيداد يتعاقد مع دافيد سيلفا رسميًا

Time منذ 7 دقائق
Views 1171
ريال سوسيداد يتعاقد مع دافيد سيلفا رسميًا

وكالات (صدى):
تعاقد نادي ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا مع الإسباني دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

ورحب ريال سوسيداد بانضمام اللاعب إليه؛ حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " يسعدنا الإعلان عن توقيع سيلفا عقدا يدافع بموجبه عن ألوان الفريق حتى 30 يونيو 2022" .

ورحل سيلفا، عن مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الماضي، بعد عشر سنوات حصد خلالها 11 لقبا كبيرا، منها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونال جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مرة واحدة فقط.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
تعوب
معروفيت الاتراك بالخسة والنذالة والخيانة وملعنة الوالدين

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