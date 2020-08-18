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«سدر» للتجارة والمقاولات تطرح 22 وظيفة شاغرة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1372
«سدر» للتجارة والمقاولات تطرح 22 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات 22 وظيفة شاغرة بمدينة الخرج لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

تحت مسمى وظيفي " مدير مشروع – عدد 1 وظيفة- بكالوريوس – هندسة، علوم بيئة ليكون حاصل على ماجستير إدارة النفايات علوم البيئة بخبرة لا تقل عن 10 سنوات "

وتابعت الشركة المسميات الوظيفية " نائب مدير مشروع ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس - مدير عمليات ويكون حاصل على درجة بكالوريوس في هندسة علوم بيئة ، ويكون حاصل على دورة في إدارة المشاريع وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع نظافة مدن عالمية – مشرف منطقة يكون حاصل على الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن 3 سنوات – مراقب مسار يشترط حصوله على الثانوية العامة وخبرة 3 سنوات- مشغل منطقة انتقالية ويشترط أن يكون حاصل على درجة الدبلوم وخبرة 3 سنوات – ضابط إتصال ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
تعوب
معروفيت الاتراك بالخسة والنذالة والخيانة وملعنة الوالدين

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