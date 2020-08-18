«سدر» للتجارة والمقاولات تطرح 22 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات 22 وظيفة شاغرة بمدينة الخرج لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
تحت مسمى وظيفي " مدير مشروع – عدد 1 وظيفة- بكالوريوس – هندسة، علوم بيئة ليكون حاصل على ماجستير إدارة النفايات علوم البيئة بخبرة لا تقل عن 10 سنوات "
وتابعت الشركة المسميات الوظيفية " نائب مدير مشروع ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس - مدير عمليات ويكون حاصل على درجة بكالوريوس في هندسة علوم بيئة ، ويكون حاصل على دورة في إدارة المشاريع وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع نظافة مدن عالمية – مشرف منطقة يكون حاصل على الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن 3 سنوات – مراقب مسار يشترط حصوله على الثانوية العامة وخبرة 3 سنوات- مشغل منطقة انتقالية ويشترط أن يكون حاصل على درجة الدبلوم وخبرة 3 سنوات – ضابط إتصال ".