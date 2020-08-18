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بالفيديو.. طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور

Time منذ 33 دقيقة
Views 1653
بالفيديو.. طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عن طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب ويتم الدخول إلى منصة مدرستي.

وأكدت المتحدثة باسم التعليم العام في وزارة التعليم، ابتسام الشهري، على ضرورة تحديث الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لرقم الجوال في نظام نور؛ حتى تصل رسالة تحديث الحساب ويتم الدخول إلى منصة مدرستي؛ حيث أنّ المنصة ستكون الواجهة الرئيسية للمعلم والطالب معًا، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي؛ مشددة على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم، فيما تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
تعوب
معروفيت الاتراك بالخسة والنذالة والخيانة وملعنة الوالدين

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