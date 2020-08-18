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بالصور.. مواطنون يجوبون شوارع «جدة البلد» لإطعام وسقاية القطط

Time منذ 13 دقيقة
Views 1287
بالصور.. مواطنون يجوبون شوارع «جدة البلد» لإطعام وسقاية القطط

جدة (صدى):
في مبادرة إنسانية ، قام مواطنون في منطقة جدة التاريخية " جدة البلد " بإطعام وسقاية القطط التي كانت تعاني من الجوع والعطش بسبب الحر الشديد .

وأكدت المواطنة سارة الهاجري أن مبادرة " الطوافون " تضم عدد كبير من المشاركين الذين اتفقوا على الرحمة بالحيوان وإطعامه وسقايته وعلاجه أيضاً ، وفقاً لـ " العربية" .

وأضافت انه لوحظ اقتراب القطط من اي شخص يمر وموائها بشدة من شدة العطش نظراً للحر وقلة خروج الناس ومن هنا جاءت الفكرة .

كما أكد المواطن عبد الله الحضيف ان المبادرة تعمل أيضاً على علاج القطط من إصبات مختلفةفي العين وكسور بالجسم او بعض الجروح التي تحتاج للرعاية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
تعوب
معروفيت الاتراك بالخسة والنذالة والخيانة وملعنة الوالدين

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