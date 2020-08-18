الكشف عن حقيقة رغبة النصر في ضم محمد العويس

ماجد محمد (صدى):
نفت مصادر ما تردد من أنباء حول مفاوضات تجري بين إدارة نادي النصر ونظيره الأهلاوي بشأن ضم الحارس محمد العويس.
وأوضحت المصادر بأن إدارة النصر لم تفكر نهائيًا في ضم الحارس الأهلاوي وانها لم ولن تدخل في أي مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي لضم الحارس، مؤكدة على أن النصر يملك حارسين على أعلى مستوى وهما الأسترالي براد جونز ووليد عبدالله لذلك لا تفكير في مفاوضات مع أي حارس آخر .
ويذكر أن الحارس محمد العويس غاب عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي بسبب غضبه من عدم استلام مستحقاته المادية.