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الكشف عن حقيقة رغبة النصر في ضم محمد العويس

Time منذ ساعة
Views 1662
الكشف عن حقيقة رغبة النصر في ضم محمد العويس

ماجد محمد (صدى):
نفت مصادر ما تردد من أنباء حول مفاوضات تجري بين إدارة نادي النصر ونظيره الأهلاوي بشأن ضم الحارس محمد العويس.

وأوضحت المصادر بأن إدارة النصر لم تفكر نهائيًا في ضم الحارس الأهلاوي وانها لم ولن تدخل في أي مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي لضم الحارس، مؤكدة على أن النصر يملك حارسين على أعلى مستوى وهما الأسترالي براد جونز ووليد عبدالله لذلك لا تفكير في مفاوضات مع أي حارس آخر .

ويذكر أن الحارس محمد العويس غاب عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي بسبب غضبه من عدم استلام مستحقاته المادية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
تعوب
معروفيت الاتراك بالخسة والنذالة والخيانة وملعنة الوالدين

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