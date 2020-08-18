توطين منافذ البيع لـ 9 أنشطة في أسواق المملكة

الرياض (صدى):
تشهد أسواق المملكة توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية وفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .
وأكدت "الوزارة " أن قرار التوطين سيسري على المنافذ التالية :
1- منافذ بيع القهوة والشاي.
2- منافذ بيع العسل والسكر والبهارات.
3- منافذ بيع الخضراوات والفواكه والتمور .
4- منافذ بيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية .
5- منافذ بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب .
6- محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية .
7- بيع الألعاب وألعاب الأطفال .
8- بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية .
9- بيع مواد التنظيف والصابون والبلاستيك .
ويأتي هذا لتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات والقضاء على البطالة وفقاً لخطة الوزارة لتنفيذ رؤية المملكة 2030.