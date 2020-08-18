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توطين منافذ البيع لـ 9 أنشطة في أسواق المملكة

Time منذ ساعة
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توطين منافذ البيع لـ 9 أنشطة في أسواق المملكة

الرياض (صدى):
تشهد أسواق المملكة توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية وفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

وأكدت "الوزارة " أن قرار التوطين سيسري على المنافذ التالية :

1- منافذ بيع القهوة والشاي.

2- منافذ بيع العسل والسكر والبهارات.

3- منافذ بيع الخضراوات والفواكه والتمور .

4- منافذ بيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية .

5- منافذ بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب .

6- محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية .

7- بيع الألعاب وألعاب الأطفال .

8- بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية .

9- بيع مواد التنظيف والصابون والبلاستيك .

ويأتي هذا لتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات والقضاء على البطالة وفقاً لخطة الوزارة لتنفيذ رؤية المملكة 2030.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
الملكي
هو السومة انه المهاجم الوحيد مع الاهلي الي يسجل اهداف مسجل 162 هدف مع الاهلي فى كيف تبغاه يروح بدري
تعوب
معروفيت الاتراك بالخسة والنذالة والخيانة وملعنة الوالدين

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