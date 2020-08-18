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المتهمون باغتيال الحريري.. قتيل ومختفون

Time منذ 53 دقيقة
Views 1325
المتهمون باغتيال الحريري.. قتيل ومختفون

بيروت (صدى):
تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والمتهم بها 4 من أعضاء حزب الله وذلك .

وربطت عريضة الاتهام بين متهمي حزب الله وبين الهجوم بأدلة ظرفية إلى حد كبير مستقاة من سجلات هاتفية، فيما تم توجيه الاتهام لعضو خامس في الحزب عام 2012، وأول المتهمين و"العقل المدبر للجريمة"، هو مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا عام 2016، وهو القائد العسكري السابق لحزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه أنه خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها.

وفيما توجد معلومات وافرة عن بدر الدين، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، كما لا يعرف مكان تواجدهم حاليا، والمتهم الثاني هو سليم عياش، مسؤول عسكري في حزب الله جاء في مذكرة توقيفه أنه المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، وأنه شارك شخصيا في التنفيذ، فيما وجهت المحكمة الدولية تهم وضع مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري و21 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا.

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أحدث التعليقات

أبو صالح
إيراني و يش تتراجى منه الكويت
فيص
عشان التامين
محمد
بعض السوالف لبسوها شراعي .
الريان
خلك فالبيت
أبوخالد-أبها.
هههههههه.. شر البلية ما يضحك.

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