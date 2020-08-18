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محمد الهاشمي يرحب بدعم صناع ومنتجي السينما

Time منذ ساعة
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محمد الهاشمي يرحب بدعم صناع ومنتجي السينما

الرياض (صدى):
رحب الأستاذ محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى ماجد الفطيم للمشروعات، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كافة الجهات السينمائية الرسمية أو الخاصة في المملكة لدعم المنتجين وصنّاع الأفلام.

وأوضح محمد الهاشمي، أنهم سبق وأن قاموا بتوزيع ثلاثة أفلام، لافتًا إلى أنهم أستطاعوا كسب ثقة الجمهور بافتتاح صالات سينمائية في عشرة مواقع بالمملكة في خلال سنتين ونصف.

وأضاف "الهاشمي" : " نحن هدفنا الأول أن نكون الذراع الأيمن للمملكة في شعارها العودة بحذر، وتأثير الفيروس على المداخيل المادية للصالات السينمائية، لن يكون له تأثير على الجمهور، ولن يكون هناك أي ارتفاع في قيمة التذاكر، فهذه أزمة وستزول قريبًا بإذن الله".

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أحدث التعليقات

أبو صالح
إيراني و يش تتراجى منه الكويت
فيص
عشان التامين
محمد
بعض السوالف لبسوها شراعي .
الريان
خلك فالبيت
أبوخالد-أبها.
هههههههه.. شر البلية ما يضحك.

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