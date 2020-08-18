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القيادة تهنئ رئيس أفغانستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس أفغانستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، الأمن والاستقرار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، الأمن والاستقرار.

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أحدث التعليقات

أبو صالح
إيراني و يش تتراجى منه الكويت
فيص
عشان التامين
محمد
بعض السوالف لبسوها شراعي .
الريان
خلك فالبيت
أبوخالد-أبها.
هههههههه.. شر البلية ما يضحك.

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