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قرقاش عن المعاهدة مع إسرائيل: الخاسرون هم سماسرة القضايا السياسية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1269
قرقاش عن المعاهدة مع إسرائيل: الخاسرون هم سماسرة القضايا السياسية

أبوظبي (صدى):
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي.

وقال قرقاش: " خطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيداً " .

وتابع: " بالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي " .

واستكمل: " أما الخاسرون من هذا التحوّل فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية، وفي المقابل، من المسلّم به أن الحقوق باقية ولا تضيع بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات " .

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أحدث التعليقات

سوالف
طيب هي شغاله في محل خضار سعوديه والنعم بس صاحب المحل يمني زمن عجيب
raa
كلها سياسات اقتصادية وتبادل مصالح ,,, واخر شي بترجع المياه لمجاريها,,,, إيهام وعدم شفافية بس .
شيوووووووووووووووووووووووووون
طيب وميسي ليش ما يخفضون من راتبه والا على قولتهم ( ما قدر على الحمار قدر على البردعه ) هههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عبدالله
اختي الي يبيعك بيعيه فيه ملايين المنشأت الصحية في العالم تبي الاطباء ولهم التقدير والاحترام
شيوووووووووووووووووووووووووون
والله عمر السومه ظلم نفسه لما تمسك بالاهلي والا هو نجم لا يشق له غبار ولو كان في الهلال لحصد من البطولات والجوائز ما الله به عليم

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